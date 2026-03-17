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[포토] 검찰총장 대행과 법무부 장관

입력:2026-03-17 19:00
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구자현(왼쪽) 검찰총장 직무대행이 17일 정부세종청사에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에 참석해 있다. 오른쪽은 정성호 법무부 장관.

연합뉴스

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