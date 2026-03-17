시사 전체기사 [포토] 검찰총장 대행과 법무부 장관 입력:2026-03-17 19:00 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 구자현(왼쪽) 검찰총장 직무대행이 17일 정부세종청사에서 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에 참석해 있다. 오른쪽은 정성호 법무부 장관.연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독]국힘 부산 의원들, 장동혁 면담 요청…“박형준 컷오프 반대, 경선 불가피” 2 “타월 안 써도 때 엄청 나온다”…李대통령 부부가 산 목욕 제품은? 3 李대통령 “‘남양주 스토킹 살해’ 책임자 감찰…엄히 조치” 4 [단독]국힘 서울시장 ‘플랜B’는 초선 박수민…오늘 접수 5 오세훈 “국힘 서울시장 후보등록…선당후사 정신” 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] 韓만 예외 둔 넷플… K콘텐츠 공개 시간 오후 5시 고정 2 탕후루 54일 → 두쫀쿠 17일 → 버터떡 ?… 자고 나면 식는다 3 “자산은 사고파는 게 아냐” 발언 황현희, 논란 끝 해명 4 “거의 2억” SK하이닉스 직원 연봉 역대급 상승…최태원은? 5 휘발유·경유값 떨어지긴 했는데… 주유소 판매가 인하 갈수록 둔화 해당분야별 기사 더보기 1 밀려나는 ‘士’자 직업… 회계사, 40위 → 3위로 2 “우리 식당엔 못 들어와요” “혼자 내버려두란 건가요” 3 [속보]경찰, 美공항 폭파 협박범 검거…20대 한국인 남성 4 [단독] “시체 썩는 냄새 난다” 신고에…당뇨괴사로 고통 받던 노인 구한 경찰 5 119신고에도 발견 못해 숨진 공무원 대동맥박리 소견 해당분야별 기사 더보기 1 “이게 미국의 수준인가”… 오스카 관객석 쓰레기 난장판 2 마이크 잡자마자 ‘뚝’…오스카 ‘케데헌’ 수상 소감 중단 논란 3 “정원 나갔다가 가까스로 폭격 피해” 모즈타바 생존설 4 트럼프 “주한미군 4만5000명” 주장하며 호르무즈 파병 재촉구 5 유조선 1척 호위에 군함 2척 필요… “해협 장악 지상전 불가피” 해당분야별 기사 더보기 1 문정민, 황당한 룰 위반으로 실격 ‘충격’…리쥬란 챔피언십 FR서 확인 2 판소리와 ‘골든’ 울려 퍼진 아카데미 시상식… ‘케데헌’ 2관왕 3 양현준 무력시위 통했다…홍명보 “5월까지 열려 있어” 4 류현진도 국대 은퇴… 한국 야구, ‘대형 투수’가 없다 5 ‘원 배틀 애프터 어나더’ 작품상 등 6관왕 해당분야별 기사 더보기 1 ‘케데헌’ 감독, 오스카 시상식서 신라면 봉지째 ‘먹방’ 2 1년 걸리던 희귀질환 신약 급여화 “100일 내 단축” 정부 약속 지켜질까 3 ‘수술실 없습니다…’ 고관절 골절환자 응급실 뺑뺑이 경고 4 72시간 이어지는 공연… 극장의 관성을 깨다 5 물건과 집 통해 사람을 보여주다… “냉장고 보면 먹고 사는 건 다 똑같아” 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘케데헌’ 감독, 오스카 시상식서 신라면 봉지째 ‘먹방’ “거의 2억” SK하이닉스 직원 연봉 역대급 상승…최태원은? 에너지 위기 닥치자 주4일제 도입한 이 나라 어디? 개인 블로그에 쓴 과장님 험담…법원 “모욕죄입니다” 항공사 기장 자택서 흉기 피살… 동료 기장 행방 추적 “우울증 심할수록 AI 상담 이용률 높아…정상군의 2배” “시체 썩는 냄새 난다” 신고에 출동…당뇨괴사로 고통 받던 노인 구한 경찰 [단독] 법무부 “공소청 3단 구조 유지해야 억울한 국민 보호” 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요