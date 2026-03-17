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張의 차도살인? 이정현 단독 플레이?

입력:2026-03-17 18:54
수정:2026-03-17 18:57
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공관위 공천 물갈이에 해석 분분
‘전권’ 약속 장동혁 딜레마 빠져
올드보이 청산 대구 여전히 뇌관

장동혁 국민의힘 대표가 17일 국회 의원회관에서 열린 당 중앙청년위원회·중앙대학생위원회·전국청년지방의원협의회 합동 발대식에서 입을 굳게 다문 채 앉아 있다. 이병주 기자

“장동혁 대표가 딜레마에 빠졌다.” 이정현 국민의힘 공천관리위원장의 혁신 공천이 시작부터 여러 암초에 부딪힌 상황을 당 지도부 인사는 이렇게 평했다. 후보 접수에 응한 오세훈 서울시장은 “기울어진 운동장”이라며 장 대표를 작심 비판했고, 박형준 부산시장 공천배제(컷오프) 논란은 격렬한 반발에 직면한 지 하루 만에 경선으로 번복됐다. 이 위원장이 ‘올드보이’ 청산을 주장했던 대구 지역은 여전히 뇌관으로 남아 있는 상태다.

당 안팎에선 17일 장 대표에 대한 공천 혼란 책임론이 제기됐다. 장 대표가 이 위원장과 공천 원칙에 대한 입장을 명확히 정리하지 못해 여러 사달이 나고 있다는 것이다.

당장 영남권에선 장 대표가 이 위원장의 물갈이 공천에 사실상 동조해 문제가 발생하고 있다는 비판이 나왔다. 한 야권 인사는 “이 위원장과 정희용 사무총장이 갈등하는 상황에서 이 위원장에게 전권을 줬다는 건 그쪽에 공감대가 있다는 것 아니겠느냐”고 말했다.

반면 당 지도부는 이 위원장의 단독 플레이라는 입장이다. 공천 사정에 정통한 당 관계자는 “장 대표가 계속 우려를 표했다”고 말했다. 당 지도부 관계자는 “장 대표와 이 위원장 간 ‘전권’에 대한 해석이 다른 것 같다”며 “이 위원장이 대화에서 여지를 두는 충청도 화법을 오해한 것 같다”고 말했다.

장 대표와 이 위원장 간 혼선 상황에서 공관위회의 파행까지 빚어졌던 부산 지역 공천은 이날 경선을 진행하는 것으로 급선회됐다. 부산 지역 의원들이 모두 강하게 반발한 탓이다. 주진우 의원도 전날 밤 이 위원장 측에 경선 의지를 적극 피력했다고 한다.

당 관계자는 “물갈이 공천을 그대로 두자니 반발이 걷잡을 수 없이 확대될 게 뻔하고, 제동을 걸면 이 위원장이 또 사퇴 카드를 꺼낼 수 있으니 장 대표 입장이 난처한 것”이라고 말했다.

국민의힘 내부에선 오 시장 등판으로 당내 경선이 노선 투쟁의 장으로 비화할 가능성도 제기된다. 오 시장은 “(장 대표는) 국민이 납득할 만한 변화 의지를 보여주지 않았다. 오히려 극우 유튜버들과도 절연하지 못한 채 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다”고 직격했다.

이에 장 대표는 “결의문 채택 후 변화를 위해 노력하고 있지만 속도감이나 내용에 있어 모두를 만족시킬 수는 없다”면서도 “지선에서 승리할 수 있도록 더 많은 변화와 혁신을 끌어내도록 하겠다”고 밝혔다. 이어 “공천을 최대한 빨리 마무리하고 이기는 선대위를 구성하겠다”고 말했다.

정우진 최수진 기자 uzi@kmib.co.kr

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