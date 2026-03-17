張의 차도살인? 이정현 단독 플레이?
공관위 공천 물갈이에 해석 분분
‘전권’ 약속 장동혁 딜레마 빠져
올드보이 청산 대구 여전히 뇌관
“장동혁 대표가 딜레마에 빠졌다.” 이정현 국민의힘 공천관리위원장의 혁신 공천이 시작부터 여러 암초에 부딪힌 상황을 당 지도부 인사는 이렇게 평했다. 후보 접수에 응한 오세훈 서울시장은 “기울어진 운동장”이라며 장 대표를 작심 비판했고, 박형준 부산시장 공천배제(컷오프) 논란은 격렬한 반발에 직면한 지 하루 만에 경선으로 번복됐다. 이 위원장이 ‘올드보이’ 청산을 주장했던 대구 지역은 여전히 뇌관으로 남아 있는 상태다.
당 안팎에선 17일 장 대표에 대한 공천 혼란 책임론이 제기됐다. 장 대표가 이 위원장과 공천 원칙에 대한 입장을 명확히 정리하지 못해 여러 사달이 나고 있다는 것이다.
당장 영남권에선 장 대표가 이 위원장의 물갈이 공천에 사실상 동조해 문제가 발생하고 있다는 비판이 나왔다. 한 야권 인사는 “이 위원장과 정희용 사무총장이 갈등하는 상황에서 이 위원장에게 전권을 줬다는 건 그쪽에 공감대가 있다는 것 아니겠느냐”고 말했다.
반면 당 지도부는 이 위원장의 단독 플레이라는 입장이다. 공천 사정에 정통한 당 관계자는 “장 대표가 계속 우려를 표했다”고 말했다. 당 지도부 관계자는 “장 대표와 이 위원장 간 ‘전권’에 대한 해석이 다른 것 같다”며 “이 위원장이 대화에서 여지를 두는 충청도 화법을 오해한 것 같다”고 말했다.
장 대표와 이 위원장 간 혼선 상황에서 공관위회의 파행까지 빚어졌던 부산 지역 공천은 이날 경선을 진행하는 것으로 급선회됐다. 부산 지역 의원들이 모두 강하게 반발한 탓이다. 주진우 의원도 전날 밤 이 위원장 측에 경선 의지를 적극 피력했다고 한다.
당 관계자는 “물갈이 공천을 그대로 두자니 반발이 걷잡을 수 없이 확대될 게 뻔하고, 제동을 걸면 이 위원장이 또 사퇴 카드를 꺼낼 수 있으니 장 대표 입장이 난처한 것”이라고 말했다.
국민의힘 내부에선 오 시장 등판으로 당내 경선이 노선 투쟁의 장으로 비화할 가능성도 제기된다. 오 시장은 “(장 대표는) 국민이 납득할 만한 변화 의지를 보여주지 않았다. 오히려 극우 유튜버들과도 절연하지 못한 채 당을 잘못된 방향으로 끌고 가고 있다”고 직격했다.
이에 장 대표는 “결의문 채택 후 변화를 위해 노력하고 있지만 속도감이나 내용에 있어 모두를 만족시킬 수는 없다”면서도 “지선에서 승리할 수 있도록 더 많은 변화와 혁신을 끌어내도록 하겠다”고 밝혔다. 이어 “공천을 최대한 빨리 마무리하고 이기는 선대위를 구성하겠다”고 말했다.
정우진 최수진 기자 uzi@kmib.co.kr
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