대통령 교통정리에 檢개혁 가속페달… 李 뜻대로 마침표?

與, 당정협의안 19일 본회의 처리

대마 꺾은 李 “과정 관리 아쉽다”

강경파 반발 자제 속 후일 도모

사실상 靑이 개혁 주도권 재확인

정청래 더불어민주당 대표가 17일 국회에서 열린 의원총회에서 통화하고 있다. 정 대표는 이날 긴급 기자회견을 열고 “당정청이 긴밀한 조율을 통해 하나 된 협의안을 도출했음을 국민께 보고드린다”며 검찰개혁 법안을 19일 본회의에 처리하겠다고 예고했다. 이병주 기자

더불어민주당이 ‘검찰총장 명칭 폐지’ ‘검사 선별 재임용’ 등 쟁점 조항을 제외한 검찰개혁 법안을 19일 본회의에서 처리하기로 했다. 이재명 대통령이 직접 전면에 나서서 당내 강경파의 ‘대마(大馬)’를 꺾으면서 이들이 공개 반발했던 주요 사안들이 빠졌다. 이 대통령은 당청 소통과 관련해 “과정 관리가 아쉽다”는 쓴소리도 냈다.



정청래 대표는 17일 긴급 기자회견을 열고 “당정청이 긴밀한 조율을 통해 하나 된 협의안을 도출했음을 국민께 보고드린다”며 검찰개혁 법안의 19일 본회의 처리를 예고했다. 정 대표는 “혹시 모를 공소청 검사의 수사 개입의 다리를 끊었다”며 “검사의 특권적 지위와 신분 보장도 내려놓게 했다”고 강조했다.



당정청 합의안은 검사가 중수청 수사관의 내사 사건 등에 대해 입건을 요청할 수 있는 이른바 ‘입건 요구권’을 제외하고, 중수청이 공소청의 하부 조직으로 전락하는 것을 방지하기 위해 기존 정부안에 있던 검사 권한 관련 조항을 조정·삭제했다. 검찰의 지휘 권한으로 해석될 수 있는 조항을 없앤 것인데, 검찰총장 명칭 변경 등 강경파들의 핵심 요구 사안은 빠졌다. ‘과유불급’이라고 지적했던 이 대통령 뜻이 반영된 것이다.



민주당은 이날 오후 곧바로 의원총회를 열고 당정청 협의안에 대한 당론 추인 절차를 밟으며 입법 속도전에 돌입했다. 국회 행정안전위원회 법안심사소위에서 중대범죄수사청(중수청) 설치법도 표결 처리했다.



추미애·김용민 의원 등 당내 강경파 인사들 역시 협의안에 대해 공식적 반발은 자제하는 모양새를 취했다. 다만 내부적으로는 불만이 상당한 것으로 알려졌다. 특히 중수청의 ‘이첩 요구권’이 폐지되지 않은 점을 두고 ‘검찰이 중수청을 압박해 사실상 수사에 개입할 수 있다’는 문제의식이 큰 것으로 전해졌다. 한 민주당 의원은 “대통령이 이렇게까지 강하게 말하는 데 일단은 힘을 실어줘야 하지 않겠느냐. 정 필요하면 추가 법 개정을 통해 고쳐 나가자는 식의 공감대가 있었다”고 전했다.



이 대통령은 검찰개혁 법안 처리 과정에 대해 아쉬움을 직접 드러냈다. 이 대통령은 국무회의에서 “숙의하라고 했는데 나중에 보면 ‘나는 듣지 못했다’는 사람이 나타나기도 하고, ‘그냥 하라니까 했다’는 식의 얘기를 하기도 하고, 나중에 다 책임도 지지 않는 일이 벌어진다”며 “이번에도 그런 경향이 없지 않았던 것 같다”고 지적했다.



한 민주당 중진 의원은 “강경파들이 당정청 소통보다 떠들썩하게 외부 여론전을 앞세운 것에 대한 경고의 의미”라고 해석했다. 정치권 일각에선 이 대통령의 등판으로 혼란이 정리되면서 검찰개혁 주도권이 여전히 청와대에 있음을 재확인한 것이라는 평가도 나온다. 정 대표는 기자회견과 의총에서 협의안 도출의 공을 거듭 이 대통령에게 돌리며 “외교, 경제, 개혁 모두 만점인 대통령에게 아낌없는 성원을 부탁드린다”고 말했다.



오주환 한웅희 이동환 기자 johnny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 658 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 더불어민주당이 ‘검찰총장 명칭 폐지’ ‘검사 선별 재임용’ 등 쟁점 조항을 제외한 검찰개혁 법안을 19일 본회의에서 처리하기로 했다. 이재명 대통령이 직접 전면에 나서서 당내 강경파의 ‘대마(大馬)’를 꺾으면서 이들이 공개 반발했던 주요 사안들이 빠졌다. 이 대통령은 당청 소통과 관련해 “과정 관리가 아쉽다”는 쓴소리도 냈다.정청래 대표는 17일 긴급 기자회견을 열고 “당정청이 긴밀한 조율을 통해 하나 된 협의안을 도출했음을 국민께 보고드린다”며 검찰개혁 법안의 19일 본회의 처리를 예고했다. 정 대표는 “혹시 모를 공소청 검사의 수사 개입의 다리를 끊었다”며 “검사의 특권적 지위와 신분 보장도 내려놓게 했다”고 강조했다.당정청 합의안은 검사가 중수청 수사관의 내사 사건 등에 대해 입건을 요청할 수 있는 이른바 ‘입건 요구권’을 제외하고, 중수청이 공소청의 하부 조직으로 전락하는 것을 방지하기 위해 기존 정부안에 있던 검사 권한 관련 조항을 조정·삭제했다. 검찰의 지휘 권한으로 해석될 수 있는 조항을 없앤 것인데, 검찰총장 명칭 변경 등 강경파들의 핵심 요구 사안은 빠졌다. ‘과유불급’이라고 지적했던 이 대통령 뜻이 반영된 것이다.민주당은 이날 오후 곧바로 의원총회를 열고 당정청 협의안에 대한 당론 추인 절차를 밟으며 입법 속도전에 돌입했다. 국회 행정안전위원회 법안심사소위에서 중대범죄수사청(중수청) 설치법도 표결 처리했다.추미애·김용민 의원 등 당내 강경파 인사들 역시 협의안에 대해 공식적 반발은 자제하는 모양새를 취했다. 다만 내부적으로는 불만이 상당한 것으로 알려졌다. 특히 중수청의 ‘이첩 요구권’이 폐지되지 않은 점을 두고 ‘검찰이 중수청을 압박해 사실상 수사에 개입할 수 있다’는 문제의식이 큰 것으로 전해졌다. 한 민주당 의원은 “대통령이 이렇게까지 강하게 말하는 데 일단은 힘을 실어줘야 하지 않겠느냐. 정 필요하면 추가 법 개정을 통해 고쳐 나가자는 식의 공감대가 있었다”고 전했다.이 대통령은 검찰개혁 법안 처리 과정에 대해 아쉬움을 직접 드러냈다. 이 대통령은 국무회의에서 “숙의하라고 했는데 나중에 보면 ‘나는 듣지 못했다’는 사람이 나타나기도 하고, ‘그냥 하라니까 했다’는 식의 얘기를 하기도 하고, 나중에 다 책임도 지지 않는 일이 벌어진다”며 “이번에도 그런 경향이 없지 않았던 것 같다”고 지적했다.한 민주당 중진 의원은 “강경파들이 당정청 소통보다 떠들썩하게 외부 여론전을 앞세운 것에 대한 경고의 의미”라고 해석했다. 정치권 일각에선 이 대통령의 등판으로 혼란이 정리되면서 검찰개혁 주도권이 여전히 청와대에 있음을 재확인한 것이라는 평가도 나온다. 정 대표는 기자회견과 의총에서 협의안 도출의 공을 거듭 이 대통령에게 돌리며 “외교, 경제, 개혁 모두 만점인 대통령에게 아낌없는 성원을 부탁드린다”고 말했다.오주환 한웅희 이동환 기자 johnny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지