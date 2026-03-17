서울 주택 공시가격 18.67% 올라… 상승률 5년 만에 최대

집값 급등이 공시가격 끌어올려

종부세 부과 대상 17만 가구 늘어

서울 송파구 롯데월드타워에서 바라본 강남3구 아파트 모습. 연합뉴스

올해 서울 아파트 공시가격이 18.67% 오르며 5년 만에 최대 상승 폭을 기록했다. 정부가 세 부담 완화를 위해 공시가격 현실화율을 4년째 동결했지만 서울을 중심으로 집값이 가파르게 오르며 공시가격을 끌어올렸다. 반면 비수도권에서는 상승률이 미미하거나 하락한 곳이 나왔다. 서울과 비서울 간 부동산 자산가치의 ‘K자형 양극화’가 고착화되고 있다는 분석이 나온다.



국토교통부가 17일 발표한 ‘2026년 공동주택 공시가격안’에 따르면 올해 전국 공동주택(아파트·다세대·연립주택) 1585만 가구의 공시가격 상승률은 평균 9.16%로 집계됐다. 2022년(17.2%) 이후 가장 높은 상승률이다. 공시가격은 재산세 등 세금 산정뿐 아니라 건강보험료, 기초연금 등 67개 조세·복지 등의 제도를 적용할 때 기준이 된다. 공시가격 현실화율은 69%로 2023년부터 4년째 동결된 상태에서 시세 변동만 반영됐다.





서울의 평균 공시가격 상승률은 18.67%로 광역자치단체 중 유일하게 전국 평균을 웃돌았다. 강남구(26.05%) 송파구(25.49%) 서초구(22.07%) 등 강남 3구를 합치면 지난해보다 24.7% 올랐다. 성동구(29.04%) 용산구(23.63%) 등 한강벨트 8개 자치구도 23.13% 상승했다. 서울에서도 도봉구(2.07%) 금천구(2.80%) 등은 상승 폭이 낮아 지역별 편차가 나타났다. 서울에 이어 상승 폭이 큰 지역은 경기(6.38%) 세종(6.29%) 등이다.



공시가격 상승으로 종합부동산세 부과 대상도 지난해 31만7998가구(2.04%)에서 올해 48만7362가구(3.07%)로 약 17만 가구 늘었다. 이 가운데 41만4896가구가 서울에 집중됐다. 종부세는 1가구 1주택자 기준 공시가격 12억원 초과 주택에 부과된다.



반면 지방은 공시가격이 1%대 상승률을 보이거나 하락한 지역이 다수였다. 서울을 제외한 전국의 가격 변동률은 평균 3.37%에 그친다. 충북(1.75%) 부산(1.14%)은 1%대 올랐고, 광주(-1.25%) 대전(-1.12%) 대구(-0.76%) 충남(-0.53%) 등은 오히려 하락했다.



국토부는 공시가격(안)에 대한 소유자 열람과 의견청취 절차를 오는 18일부터 다음 달 6일까지 진행한다. 열람은 ‘부동산 공시 가격알리미’ 홈페이지와 공동주택이 있는 시·군·구청 민원실에서 볼 수 있다. 최종 가격은 다음 달 30일 결정·공시된다.



세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 올해 서울 아파트 공시가격이 18.67% 오르며 5년 만에 최대 상승 폭을 기록했다. 정부가 세 부담 완화를 위해 공시가격 현실화율을 4년째 동결했지만 서울을 중심으로 집값이 가파르게 오르며 공시가격을 끌어올렸다. 반면 비수도권에서는 상승률이 미미하거나 하락한 곳이 나왔다. 서울과 비서울 간 부동산 자산가치의 ‘K자형 양극화’가 고착화되고 있다는 분석이 나온다.국토교통부가 17일 발표한 ‘2026년 공동주택 공시가격안’에 따르면 올해 전국 공동주택(아파트·다세대·연립주택) 1585만 가구의 공시가격 상승률은 평균 9.16%로 집계됐다. 2022년(17.2%) 이후 가장 높은 상승률이다. 공시가격은 재산세 등 세금 산정뿐 아니라 건강보험료, 기초연금 등 67개 조세·복지 등의 제도를 적용할 때 기준이 된다. 공시가격 현실화율은 69%로 2023년부터 4년째 동결된 상태에서 시세 변동만 반영됐다.서울의 평균 공시가격 상승률은 18.67%로 광역자치단체 중 유일하게 전국 평균을 웃돌았다. 강남구(26.05%) 송파구(25.49%) 서초구(22.07%) 등 강남 3구를 합치면 지난해보다 24.7% 올랐다. 성동구(29.04%) 용산구(23.63%) 등 한강벨트 8개 자치구도 23.13% 상승했다. 서울에서도 도봉구(2.07%) 금천구(2.80%) 등은 상승 폭이 낮아 지역별 편차가 나타났다. 서울에 이어 상승 폭이 큰 지역은 경기(6.38%) 세종(6.29%) 등이다.공시가격 상승으로 종합부동산세 부과 대상도 지난해 31만7998가구(2.04%)에서 올해 48만7362가구(3.07%)로 약 17만 가구 늘었다. 이 가운데 41만4896가구가 서울에 집중됐다. 종부세는 1가구 1주택자 기준 공시가격 12억원 초과 주택에 부과된다.반면 지방은 공시가격이 1%대 상승률을 보이거나 하락한 지역이 다수였다. 서울을 제외한 전국의 가격 변동률은 평균 3.37%에 그친다. 충북(1.75%) 부산(1.14%)은 1%대 올랐고, 광주(-1.25%) 대전(-1.12%) 대구(-0.76%) 충남(-0.53%) 등은 오히려 하락했다.국토부는 공시가격(안)에 대한 소유자 열람과 의견청취 절차를 오는 18일부터 다음 달 6일까지 진행한다. 열람은 ‘부동산 공시 가격알리미’ 홈페이지와 공동주택이 있는 시·군·구청 민원실에서 볼 수 있다. 최종 가격은 다음 달 30일 결정·공시된다.세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지