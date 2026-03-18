당청 앞 무기력한 靑 참모들… 李 직접 참전

당청 앞 무기력한 靑 참모들… 李 직접 참전
李 공개 여론전에 강경파 물러서
조율 못한 민정·정무라인 도마위
전대 전 당내 권력다툼 고스란히
당정청의 검찰개혁 갈등이 봉합 단계에 들어선 데는 이재명 대통령의 공개 여론전이 결정적이었다. 이 대통령은 강성 당원·지지자의 비판을 감수하면서까지 직접 소셜미디어를 활용해 국민과 당내 강경파를 설득했다. 이 과정에서 차기 전당대회를 앞두고 벌어지는 당내 권력 다툼에도 고스란히 노출됐다. 이 대통령의 이 같은 ‘나홀로 전투’ 배경에는 당청 소통 앞에만 서면 작아지는 청와대 참모진의 무기력함이 놓여 있다는 지적이 제기된다.
여권 관계자는 17일 “청와대의 민정·정무라인이 적극적으로 물밑 조율 역할을 하지 못한 것”이라고 평가했다. 검찰 개혁은 민정수석실이 주무 부서이고, 당청 관계 조율은 정무수석실이 맡는다. 대통령 비서실장은 이를 총괄해 주요 의사 결정을 하고 대통령을 보좌해야 한다.
마찬가지로 고강도 검찰개혁을 추진했던 문재인정부 때는 민정수석이 전면에 나서서 개혁 정당성을 설명했다. 업무 전문성을 앞세우고 정치적 부담을 나누기 위해서다. 그러나 이재명정부 청와대 민정수석실은 대외적으로 소극적인 모습으로 일관했다. 여기에 검찰개혁 사안을 다루는 사법제도비서관은 공석이다. 이진국 전 사법제도비서관은 석연찮은 이유로 사표를 냈다. 여권 관계자는 “민정은 원래 잘 드러나지 않지만 중차대한 사안에선 나서서 설득하는 역할을 했어야 한다”고 지적했다. 청와대 내부에서는 당 강경파 비판에 직면한 검찰 출신 봉욱 수석이 나서는 게 독이 될 수 있다는 우려도 있었던 것으로 알려졌다.
정무수석실은 우상호 전 정무수석과 김병욱 전 정무비서관이 동시에 빠진 빈자리를 뼈저리게 느끼는 분위기다. 정무라인 정비 전 당 강경파 주장이 비약적으로 확산되면서 상황 관리에 허점이 드러났다. 이에 대해 청와대 관계자는 “지적을 겸허하게 받아들여야 한다”고 말했다. 여권 내부에서 검찰 개혁을 열망한 역사가 깊다 보니 160여명 의원의 의견 조율이 어려웠다는 토로도 나온다. 중수청·공소청법 최종안 도출 과정 등에서 신임 정무라인이 주어진 여건 내 최선을 다했다는 의견도 있다.
대통령이 여론전을 벌이는 동안 강훈식 비서실장은 방산 협력 등 문제로 자주 자리를 비웠다. 대통령의 외치 기간 내치를 대리해야 하는 비서실장이 이처럼 자주 해외에 나가는 건 이례적이다. 청와대 관계자는 “강 실장은 이 대통령 지시에 따라 국익을 위해 중동 분쟁 지역까지 나간 것”이라며 “국내 사안을 두고도 각 부처와 이해관계자를 쉴틈없이 만난다”고 강조했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
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