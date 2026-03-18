“경제효과 상상초월”… 관광·뷰티·유통까지 ‘보랏빛 특수’ 기대

약 4년 만에 ‘완전체’로 돌아오는 방탄소년단(BTS)이 글로벌 소비 시장에도 거대한 ‘보랏빛 물결’을 예고하고 있다. 컴백과 함께 진행되는 월드투어는 관광부터 식품·뷰티·유통 산업까지 연쇄적으로 매출을 끌어올리는 ‘BTS 노믹스’의 새 역사를 쓸 것으로 전망된다. 월드투어를 통해 50억 달러(약 7조원)의 경제효과를 창출한 팝스타 테일러 스위프트를 뛰어넘는 ‘초대형 경제 이벤트’가 될 거라는 기대가 나온다.
“완전체 BTS, 역대 최대 파급력”
17일 공연 업계 등에 따르면 BTS는 오는 20일 정규 5집 ‘아리랑’을 발매하고 21일 서울 광화문 라이브쇼를 통해 공식 컴백을 알린다. 4월부터는 한국 일본 북미 유럽 등 34개 도시에서 82회에 걸친 월드투어에 돌입한다. 2019년 이후 7년 만의 월드투어이자 멤버들이 군 전역 후 다같이 모여 선보이는 첫 대규모 투어다.
글로벌 팬덤을 보유한 BTS는 그동안 콘서트가 열리는 지역의 소비 지형 자체를 바꾸는 경제적 파급력을 보여줬다. 공연 전후 콘서트 개최지에 장기간 체류하며 관광과 쇼핑을 즐기는 BTS 팬클럽 ‘아미’들로 인해 항공, 숙박, 외식, 유통 등 산업 수요가 연쇄적으로 급증하는 것이다.
BTS노믹스는 그간 각종 연구로도 확인됐다. 현대경제연구원은 2018년 보고서에서 BTS가 데뷔 이후 5년간 연평균 4조원이 넘는 생산유발효과를 창출했다고 분석했다. 고려대 연구팀은 2019년 10월 서울 콘서트가 18만7000여명의 외국인 방문객을 유입시키며 1조원에 육박하는 직간접 경제효과를 만들어냈다고 추산했다. 2022년에는 ‘포스트 코로나’ 시기에 BTS가 콘서트를 개최할 경우 1회(3일 개최)당 최대 1조2207억원의 생산유발효과를 만들어낼 거라는 한국문화관광연구원 분석이 나온 바 있다.
국내외 전문가들은 4년간의 기다림 끝에 복귀하는 BTS가 K팝 역사상 전례 없는 경제적 효과를 불러일으킬 거라고 예상하고 있다. 2년간의 월드투어로 미국 내에서만 50억 달러의 경제효과를 낳은 테일러 스위프트를 뛰어넘을 수 있다는 관측도 제기된다. 스위프트 팬덤과 BTS 팬덤이 충성도, 연령대, 소비의지가 높다는 점에서 비슷한 특징을 보이는 데다 한류 콘텐츠 자체의 선호도도 꾸준히 높아졌기 때문이다.
미국 금융서비스 기업 브레드 파이낸셜에 따르면 외지 관람객은 공연 티켓 가격의 3.4배를 여행과 관광에 지출한다. 다만 관광경제 분석 기관 투어리즘 이코노믹스는 “이러한 평균치는 BTS에게는 적용되지 않는다”며 “BTS는 이 수치를 훨씬 뛰어넘을 것이고, 파급력이 어느 정도일지 가늠하기조차 어렵다”고 진단했다.
유통 전반에 ‘보랏빛 특수’
유통업계는 일찌감치 ‘BTS 효과’를 체감하고 있다. 특히 호텔업계는 광화문 공연 전후로 종로구 일대 객실 예약이 마감됐다. 광화문 일대 호텔 평균 객실가는 평소 대비 약 2~4배 수준으로 올랐고, 일부 4성급 호텔은 평소 20만원대 객실이 공연 기간 80만원 수준으로 형성됐다. 껑충 뛴 숙박비는 사회적 이슈가 될 정도다.
뷰티·굿즈 판매도 더욱 활기를 띨 것으로 예상된다. 신세계면세점의 지난 13~15일 명동점 K팝 특화매장인 ‘K-웨이브 존’의 BTS 굿즈 매출은 전주보다 190% 늘었다. 가성비 ‘K뷰티’ 제품으로 입소문을 탄 다이소도 명동과 홍대 일대 매장의 상품 재고를 확대했다. 뷰티 업계 한 관계자는 “식품, 뷰티, 웰니스 업계가 전반적으로 수혜를 입을 수 있을 것”이라고 말했다.
편의점 업계는 오랜만에 오프라인 대형 이벤트로 방한 관광객이 차츰 늘고, 편의점 매출에도 영향을 줄 것으로 기대하고 있다. CU는 공연이 열리는 광화문 인근 점포의 주요 상품 재고를 평소 대비 100배 이상 준비하고 행사 당일 현장 인력을 대거 배치하기로 했다. GS25도 돗자리, 일회용 스마트폰 충전기, 핫팩 등 콘서트 기간 수요가 집중될 것으로 예상되는 상품에 대한 물량 확보에 나설 예정이다.
이외에도 신세계백화점은 공연 하루 전인 20일부터 서울 중구 신세계백화점 본점에 BTS 정규 5집 발매를 기념한 팝업스토어를 연다. 롯데백화점은 19일부터 22일까지 외국인 관광객이 많이 찾는 롯데타운 명동 일대를 보라색 조명으로 물들이는 웰컴 라이트 프로젝트를 진행한다.
박상은 김승연 이택현 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지