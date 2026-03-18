공정시장가액비율 상향 검토… 보유세 과표구간 조정도 거론
李정부 ‘집값 잡기’ 추가 대책은
이재명정부의 ‘집값 잡기’ 기조가 여전한 상황에서 서울 공동주택 공시가격 현실화율은 이번에도 동결됐다. 69%라는 현실화율을 그대로 적용했지만 서울을 중심으로 집값이 크게 오르며 세수는 증가할 것으로 전망된다. 이런 가운데 부동산 시장 안정화를 위한 추가 대책 카드로는 보유세 개편, 비거주 1주택자 규제 등이 남아 있다.
국토교통부가 17일 발표한 서울 공동주택의 공시가격(1월 1일 기준)은 전년 대비 18.67% 오르며 두 자릿수 상승률을 보였다. 현실화율을 4년째 동결했지만 집값 급등 영향으로 고가 주택의 보유세 부담이 커졌다.
그럼에도 정부의 부동산 정책 의지가 강한 만큼 규제 기조는 더 강화될 수 있다는 진단이 나온다. 가용 카드로는 시행령 개정만으로 가능한 공정시장가액비율 상향 방안이 유력하게 꼽힌다. 공정시장가액비율은 공시가격에 곱해 과세표준을 산정하는 비율로 2022년부터 60%로 묶여 있다. 이를 높이면 재산세와 종합부동산세 등 보유세 부담이 커지는 효과가 있다. 국토부 관계자는 관련해 “세제 당국인 재정경제부에서 검토하고 있다”고 설명했다.
7월 세법 개정에서 보유세 개편 방안이 추가로 논의될 수 있다. 김용범 청와대 정책실장은 최근 인터뷰에서 “보유세도 소득세처럼 과표 구간을 보다 촘촘히 해야 한다는 제안이 있는데, 진지하게 검토할 사안”이라고 언급했다. 재경부는 보유세와 거래세 전반을 아우르는 연구 용역을 진행 중이다. 임재만 세종대 부동산학과 교수는 “세율을 올리는 것보다 과표 구간을 조정하는 것이 조세 정의 면에서도 더 부합한다”고 말했다.
비거주 1주택자에 대한 규제도 강화될 수 있다. 최근 금융 당국 안팎에서는 실거주하지 않는 주택을 보유한 차주를 대상으로 전세대출과 주택담보대출 관리 기준을 까다롭게 하는 방안이 거론되고 있다. 초고가 1주택자에게 적용되는 장기보유특별공제(최대 80%)도 축소될 가능성이 있다. 최근 김윤덕 국토부 장관은 “집값이 그렇게 많이 올랐는데, 그분들이 낸 세금을 월급쟁이들이 낸 세금과 비교하면 말이 안 되는 수준”이라며 “전체적으로 세제를 손질해야 한다”고 말했다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
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