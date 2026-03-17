[단독] 접근금지 등 위반한 가정폭력범, 83%가 집행유예·벌금

임시조치 위반 판결문 96건 분석

스토킹·협박 등 중대범죄 신호에도

징역형 선고는 18% 그쳐 솜방망이

‘남양주 스토킹 살인’ 구속영장 발부



지난 14일 경기도 남양주에서 20대 여성을 살해한 40대 남성 A씨는 지난해 5월 사실혼 관계였던 피해 여성 B씨에게 가정폭력을 행사해 특수상해 혐의로 검찰에 송치된 전력이 있다. 동거 당시 가정폭력을 일삼다 헤어진 뒤 스토킹 범죄로 이어진 것이다. A씨는 B씨에 대한 스토킹 혐의로 접근금지 등 임시조치가 내려졌지만 이를 위반하고 결국 피해자를 살해했다.



‘관계성 범죄’(가족·연인 등 친밀한 관계에서 벌어지는 범죄)로 분류되는 가정폭력 사건에서 접근금지 등 임시조치를 위반한 피고인에 대해 실형보다는 집행유예나 벌금형이 선고되는 사례가 많아 피해자들이 범죄 위협에 노출돼 있다는 지적이 나온다.





국민일보가 17일 대법원 사법정보공개포털에서 최근 6개월간 확정된 가정폭력 임시조치 위반 사건의 판결문 96건을 분석한 결과 징역형 실형 선고는 17건(17.7%)에 불과했다. 나머지 79건(82.3%)은 집행유예(54건)나 벌금형(20건), 벌금형 집행유예와 선고유예(각 2건), 집행면제(1건)였다. 가정폭력 사건 가해자가 피해자에게 다시 접근할 여지가 있는 선고 결과다. 분석 대상인 임시조치 위반에는 폭행·상해(40건), 협박(35건), 스토킹(12건), 성폭력(8건) 등 신체 위해나 보복 행위를 동반한 사건이 상당수를 차지했다.



특히 임시조치를 위반하고 가정폭력이 반복되는 사례가 많았다. 지난해 9월 C씨는 가정폭력으로 법원에서 아내 D씨(52)의 100m 이내 접근금지 등 임시조치를 통보받았지만 일주일 뒤 술에 취해 아내 집에 들어가 D씨의 머리를 가격했다. 지난해 4월에도 이미 접근금지 등 임시조치를 받은 상태에서 아내 F씨(26)를 폭행한 E씨가 재판에 넘겨졌다. 하지만 C씨와 E씨는 모두 반성하고 있고 피해자가 처벌을 원치 않는다는 이유로 징역형 집행유예가 확정됐다.



가족이나 연인 등 친밀한 관계에서 벌어지는 가정폭력 등 관계성 범죄에서는 피해자들이 자녀 등 다른 가족을 의식하거나 보복을 두려워해 처벌불원서를 제출하는 사례도 많은데, 처벌불원 의사를 양형에 반영하는 관행이 문제를 키운다는 지적도 나온다. 허민숙 국회 입법조사처 입법조사관은 “임시조치 위반은 중대범죄로 이어질 수 있다는 강력한 신호”라며 “원칙적으로 집행유예를 금지하고 실형을 선고해야 한다”고 말했다.



경찰청은 지난해 8월 관계성 범죄 가해자에 대해 재범 위험성을 평가하고 전자발찌 착용 및 유치장 유치 동시 신청을 원칙으로 하겠다고 밝혔다. 관계성 범죄 대응 지침을 강화한 것이지만 이번 남양주 스토킹 살해 사건에서 두 원칙은 모두 적용되지 않았다. 경찰은 A씨가 지난 1월 B씨의 차량에 몰래 설치한 위치추적기에 대한 정밀감정 결과만 기다리며 구속영장 신청을 늦췄다. 또 “재범 위험성이 어차피 높다”며 별도의 평가를 하지 않았다. 경찰청은 관할 경찰서가 스토킹 범죄 대응 매뉴얼을 제대로 지켰는지 ‘현미경식 감찰’에 나서기로 했다.



의정부지법 남양주지원은 이날 A씨에 대한 구속전 피의자심문(영장실질심사)에서 “도주 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 입원 치료 중인 A씨는 영장실질심사에 불출석했다. 경찰은 A씨의 신상 공개를 검토하기로 했다.



이찬희 조민아 기자, 남양주=박재구 기자 becoming@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 지난 14일 경기도 남양주에서 20대 여성을 살해한 40대 남성 A씨는 지난해 5월 사실혼 관계였던 피해 여성 B씨에게 가정폭력을 행사해 특수상해 혐의로 검찰에 송치된 전력이 있다. 동거 당시 가정폭력을 일삼다 헤어진 뒤 스토킹 범죄로 이어진 것이다. A씨는 B씨에 대한 스토킹 혐의로 접근금지 등 임시조치가 내려졌지만 이를 위반하고 결국 피해자를 살해했다.‘관계성 범죄’(가족·연인 등 친밀한 관계에서 벌어지는 범죄)로 분류되는 가정폭력 사건에서 접근금지 등 임시조치를 위반한 피고인에 대해 실형보다는 집행유예나 벌금형이 선고되는 사례가 많아 피해자들이 범죄 위협에 노출돼 있다는 지적이 나온다.국민일보가 17일 대법원 사법정보공개포털에서 최근 6개월간 확정된 가정폭력 임시조치 위반 사건의 판결문 96건을 분석한 결과 징역형 실형 선고는 17건(17.7%)에 불과했다. 나머지 79건(82.3%)은 집행유예(54건)나 벌금형(20건), 벌금형 집행유예와 선고유예(각 2건), 집행면제(1건)였다. 가정폭력 사건 가해자가 피해자에게 다시 접근할 여지가 있는 선고 결과다. 분석 대상인 임시조치 위반에는 폭행·상해(40건), 협박(35건), 스토킹(12건), 성폭력(8건) 등 신체 위해나 보복 행위를 동반한 사건이 상당수를 차지했다.특히 임시조치를 위반하고 가정폭력이 반복되는 사례가 많았다. 지난해 9월 C씨는 가정폭력으로 법원에서 아내 D씨(52)의 100m 이내 접근금지 등 임시조치를 통보받았지만 일주일 뒤 술에 취해 아내 집에 들어가 D씨의 머리를 가격했다. 지난해 4월에도 이미 접근금지 등 임시조치를 받은 상태에서 아내 F씨(26)를 폭행한 E씨가 재판에 넘겨졌다. 하지만 C씨와 E씨는 모두 반성하고 있고 피해자가 처벌을 원치 않는다는 이유로 징역형 집행유예가 확정됐다.가족이나 연인 등 친밀한 관계에서 벌어지는 가정폭력 등 관계성 범죄에서는 피해자들이 자녀 등 다른 가족을 의식하거나 보복을 두려워해 처벌불원서를 제출하는 사례도 많은데, 처벌불원 의사를 양형에 반영하는 관행이 문제를 키운다는 지적도 나온다. 허민숙 국회 입법조사처 입법조사관은 “임시조치 위반은 중대범죄로 이어질 수 있다는 강력한 신호”라며 “원칙적으로 집행유예를 금지하고 실형을 선고해야 한다”고 말했다.경찰청은 지난해 8월 관계성 범죄 가해자에 대해 재범 위험성을 평가하고 전자발찌 착용 및 유치장 유치 동시 신청을 원칙으로 하겠다고 밝혔다. 관계성 범죄 대응 지침을 강화한 것이지만 이번 남양주 스토킹 살해 사건에서 두 원칙은 모두 적용되지 않았다. 경찰은 A씨가 지난 1월 B씨의 차량에 몰래 설치한 위치추적기에 대한 정밀감정 결과만 기다리며 구속영장 신청을 늦췄다. 또 “재범 위험성이 어차피 높다”며 별도의 평가를 하지 않았다. 경찰청은 관할 경찰서가 스토킹 범죄 대응 매뉴얼을 제대로 지켰는지 ‘현미경식 감찰’에 나서기로 했다.의정부지법 남양주지원은 이날 A씨에 대한 구속전 피의자심문(영장실질심사)에서 “도주 우려가 있다”며 구속영장을 발부했다. 입원 치료 중인 A씨는 영장실질심사에 불출석했다. 경찰은 A씨의 신상 공개를 검토하기로 했다.이찬희 조민아 기자, 남양주=박재구 기자 becoming@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지