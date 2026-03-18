서울 업무용 건물 거래액 사상 최대치 기록
지난해 1~3분기 거래액 26조 달해
고환율에 외국인 투자 증가 가능성
지난 한 해 서울 업무용 건물 거래액이 사상 최대치를 기록한 것으로 집계됐다. 같은 해 서울 아파트 가격이 2006년 통계 작성 이래 가장 많이 뛴 여파가 업무용 건물 투자 시장에도 영향을 미친 것으로 분석된다.
17일 부동산 정보 기업 알스퀘어에 따르면 지난해 1~3분기 서울 권역 업무용 건물은 26조원어치 거래됐다. 1~3분기 누적 거래액만으로도 지난 2년(2023~2024년)치보다 많다. 기존 역대 최대치를 기록했던 2020년(16조1000억원)과 비교해도 10조원 가까이 웃돈다. 서울 마곡에 연면적 약 46만㎡ 규모로 지어진 초대형 업무용 건물 ‘원그로브(CP4)’가 2조3350억원에 거래되면서 서울 기타 권역의 거래액(6조7000억원)이 전년보다 600% 가까이 뛰었다. BBD(Bundang Business District)라고 불리는 경기 분당 판교 권역에서도 1조3600억원어치 팔려 거래액이 전년 대비 235% 증가했다.
문제는 공실률이 높아지고 있다는 점이다. 신축을 제외한 서울 업무용 건물 공실률은 4%대 초반으로 비교적 안정적이다. 하지만 당장 올해 하반기부터 대규모 공급이 대기 중이라 이 수치가 커질 수 있다. ‘G1 오피스’(종로구) ‘TL 타워’(영등포구) ‘삼표그룹 사옥’(은평구) ‘크래프톤 신사옥’(성동구) ‘트윈픽스’(강남구) 등 초대형 업무용 건물이 새로 문을 연다. 또 중형 업무용 건물(공실률 5.7%)과 소형(8.6%)은 비교적 많이 비어 있다. 이에 따라 임차인이 1평(3.3㎡)을 빌려 쓰는 데 실제로 내는 비용을 의미하는 실질 점유 비용(NOC)은 지난해 기준 평균 24만1800원으로 전년보다 1.7% 감소했다.
금리도 문제다. 지난해 3분기까지만 해도 한국은행이 연 2.5%인 기준금리를 더 낮출 것이라는 관측이 지배적이었다. 그러나 집값이 급등하면서 가계부채가 급증할 수 있다는 우려로 통화 정책의 방향이 바뀌었다. 지난해 하반기 연 3%대 중후반이었던 서울 업무용 건물의 선순위 담보대출 금리는 현재 4% 선을 넘긴 상황이다. 기준금리 인하 기대가 사라진 데 따른 시장 금리 상승이 투자 수익률을 끌어내리고 있다.
외국인 투자자에게는 오히려 유리한 상황이다. 원·달러 환율이 지난해 4분기부터 1400원 선에서 고공 행진하면서다. 원화 약세에 따른 환차익을 낼 수 있다. 배상영 대신증권 연구원은 “달러로 환산한 서울 업무용 건물 가격은 아직 2020년 수준”이라고 말했다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
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