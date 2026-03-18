오세훈 결국 출마… “張, 무능에 무책임 혁신 선대위 관철”
吳 “선당후사 정신으로 후보 등록”
지도부 앙금 여전… 갈등 재연 촉각
오세훈 서울시장은 17일 장동혁 지도부를 겨냥해 “무능을 넘어 무책임하다”고 비판하면서도 “서울시민에 대한 책임감과 선당후사의 정신으로 국민의힘 서울시장 후보 등록을 한다”고 밝혔다. 진통 끝에 오 시장이 출마를 확정 지으면서 최대 승부처인 서울시장 여야 대진표도 윤곽이 드러났다.
오 시장은 서울시청에서 기자회견을 열고 “장동혁 지도부가 혁신 의지를 포기한 채 스스로 바뀌지 않는다면 서울에서부터 변화를 시작하겠다”며 “당의 혁신을 추동하고 비상대책위원회에 버금가는 혁신 선대위를 반드시 관철하겠다는 각오로 후보 등록에 나선다”고 밝혔다. 이어 “최전방 사령관의 마음으로 이 전장에 나서겠다”며 “서울에서 보수를 다시 일으켜 세우겠다. 상식과 민생이 앞서는 길을 열겠다”고 말했다.
이정현 공천관리위원장은 즉각 “오 시장의 고민과 책임감이 담긴 선택”이라며 환영 입장을 냈다. 장 대표도 “멋진 경선을 치러주시고 서울시장 선거에서 꼭 승리할 수 있도록 힘을 모아주셨으면 좋겠다”고 밝혔다.
오 시장은 혁신형 선거대책위원회 조기 구성과 인적 쇄신을 요구하며 두 차례 공천 신청을 거부했다. 이에 대응해 지도부는 오 시장 불출마 시 ‘플랜B’를 모색하는 등 양측 갈등이 극한으로 치달았다. 이날 후보 등록으로 큰 고비를 넘었지만 지도부 속내는 여전히 감정의 앙금이 가라앉지 않는 기류다. 한 지도부는 통화에서 “지도부의 절반은 ‘특정인에게 왜 특혜를 주느냐. 공천 신청 문을 닫아야 한다’는 입장이었다”며 “오 시장은 선거 패배 후 책임을 지도부 탓으로 돌리기 위한 자기 정치를 한 것”이라고 비판했다. 오 시장도 후보 등록에 앞서 기자들과 만나 “당에 몇 가지 요청을 전했는데 아직 만족할 만한 답변을 받지 못했다”고 말해 향후 혁신 선대위 구성 등을 두고 갈등이 재점화할 가능성이 크다.
지도부 일각에선 오 시장이 6·3 지방선거에 불출마한 뒤 당권 도전에 나설 것을 기정사실화하며 서울시장 대체 후보를 모색해 왔다. 그 결과 초선 박수민 의원(강남을)이 이날 오 시장에 앞서 후보 등록 접수를 마쳤다. 박 의원은 오 시장을 겨냥해 “조건을 건 접수는 상식이 아니다”고 날을 세웠다.
오 시장의 후보 등록으로 국민의힘 경선은 박 의원, 윤희숙 전 의원, 이상규 서울 성북을 당협위원장이 참여하는 4파전으로 치러질 전망이다. 더불어민주당은 정원오 전 성동구청장과 김영배·박주민·전현희 의원 4파전 구도를 일찌감치 확정했다.
이형민 박준상 기자 gilels@kmib.co.kr
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