다카이치-트럼프 회담 앞두고… 日, 자위대 호르무즈 파견 검토
법적·외교적 부담에도 4개 옵션 고민
다카이치 사나에(사진) 일본 내각이 자위대의 호르무즈 해협 파견 여부를 놓고 검토 작업에 착수했다. 일본 헌법상 자위대 해외 파견에 제약이 많지만 다카이치 총리는 19일(현지시간) 백악관에서 만나는 도널드 트럼프 미국 대통령의 요구에 맞춰 법적 장벽 돌파에 나섰다.
아사히신문은 17일 “일본 정부가 헌법과 현행법 내에서 자위대의 호르무즈 해협 파견이 가능한지를 놓고 검토에 들어갔다”며 “다카이치 총리는 미·일 정상회담을 앞두고 일본 정부의 방향을 정하겠다는 방침”이라고 전했다. 18일 취임 후 첫 방미길에 오르는 다카이치 총리는 트럼프 대통령과의 백악관 정상회담에서 ‘호르무즈 호위 연합’ 참여와 관련한 일본 정부의 입장을 직접 전달할 것으로 보인다. 일본 정부 관계자는 아사히에 “검토 작업에 전력을 다하고 있다”고 말했다.
일본은 제2차 세계대전 패전 이후 제정한 헌법에서 정규군 보유와 교전권을 부정해 왔다. 자위대 활동 영역도 제한돼 ‘국가 존립 위기 사태’나 ‘중요 영향 사태’에만 해외 파견이 허용된다. 트럼프 대통령이 한국·일본·영국 등 주요 동맹국을 지목해 호르무즈 해협으로 군함을 파견하라고 압박하자 방미가 임박한 다카이치 총리의 고민도 깊어졌다.
니혼게이자이신문(닛케이)은 “일본 정부가 법적 틀 안에서 자위대를 호르무즈 해협에 파견할 수 있는 선택지는 4개”라며 “하지만 모든 선택지에 난제가 존재한다”고 짚었다. 첫 번째 선택지로 미국의 대(對)이란 공격을 ‘국가 존립 위기 사태’ 및 ‘중요 영향 사태’로 규정하는 방안이 거론되지만 이는 미국이 국제법을 위반하지 않았다고 선언하는 격이 돼 일본 정부의 부담이 크다.
두 번째 선택지는 자위대 해외 파견을 ‘해상 경비 활동’으로 규정하는 방안인데, 일본 선박 호위만 가능해 모든 선적의 유조선·화물선을 보호하자는 트럼프 대통령의 요구에 부응하기 어렵다. 세 번째로 ‘해적 대처법’을 적용하는 방안이 제시됐지만 이는 이란 정규군과 혁명수비대를 해적으로 규정해야 가능하다.
마지막 네 번째 선택지인 ‘자위대 파견을 위한 특별조치법 제정’이 가장 현실성 있는 방안으로 언급되지만 이마저도 법안 작성과 의회 심의 절차를 거쳐야 하는 만큼 트럼프 대통령의 독촉에 시달릴 가능성이 크다.
이란과 오랜 우호 관계를 깨는 것도 일본 정부에는 부담으로 작용한다. 닛케이는 “일본이 이란을 완전하게 적으로 간주한다면 외교 전략을 크게 전환하는 것”이라고 지적했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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