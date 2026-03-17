강남 보유세 1000만원 ‘껑충’… 한강벨트도 40~50% 증가

서울 보유세 인상 효과 얼마나



노도강 인상 폭은 지난해와 비슷

정부 “절세매물 시장 진정” 기대



올해 공동주택 공시가격에 따른 보유세 인상 효과는 증가율 18.67%를 기록한 서울에서 두드러질 전망이다. 지난해 집값이 크게 오른 서울의 고가 아파트 소유자들은 전년 대비 50% 이상 급등한 보유세 부담에 직면할 것으로 예상된다.





대표적인 사례를 구체적으로 들여다보면 이렇다. 17일 국토교통부가 공개한 올해 공동주택 공시가격 안에 따르면 서울 강남구 압구정동 신현대 9차(전용면적 111㎡) 공시가격은 지난해 34억7600만원에서 올해 47억2600만원으로 36.0% 증가했다. 이에 보유세(재산세·종합부동산세)도 1858만원에서 2919만원으로 57.1% 급증할 전망이다. 서초구 반포동 래미안원베일리(전용 84㎡)는 공시가격이 45억6900만원으로 지난해보다 33.0% 오르며 보유세가 1829만원에서 2855만원(56.1%)까지 늘어날 것으로 예상된다.



보유세는 인상 폭이 정해져 있다. 전년 대비 최대 50%까지만 올릴 수 있는 세 부담 상한제 적용 대상이기 때문이다. 그러나 고지서에 반영되는 보유세 상승률은 50%를 넘기기도 한다. 재산세, 종부세에 더해 지방교육세(재산세액 20%)와 농어촌특별세(종부세액 20%)가 포함되면서다. 이에 실제 보유세 증가율은 57%를 넘어선다는 게 국토부의 추산이다.





세 부담 증가는 집값 급등세가 나타났던 ‘한강벨트’에 집중됐다. 서울 마포·용산·성동구 등도 세 부담이 40~50% 증가한다. 마포구 아현동 마포래미안푸르지오(84㎡)도 올해 공시가격이 17억2300만원(30.9%)으로 뛰면서 보유세도 52.1% 늘어난 439만원으로 추산된다. 용산구 이촌동 용산한가람(84㎡), 성동구 행당동 서울숲 리버뷰자이(84㎡)도 올해 보유세만 각각 676만원, 475만원을 내야 할 것으로 예상된다.



반면 서울 노도강(노원·도봉·강북구) 등 외곽 지역의 보유세 인상 폭은 지난해와 비슷하게 5~7% 수준으로 전망된다. 노원구 공릉동 풍림아파트(84㎡)는 올해 보유세가 66만원에서 71만원, 도봉구 방학동 대상타운 현대아파트(84㎡)는 62만원에서 66만원으로 소폭 올랐다.



전국에서 공시가격이 가장 비싼 아파트는 서울 강남구 청담동 ‘에테르노청담’(464㎡)으로 325억7000만원을 기록했다. 전년(200억6000만원) 대비 125억1000만원(62.4%) 뛰었다. 공동주택 공시가격이 300억원을 넘은 것은 올해가 처음이다. 2위는 서울 용산구 한남동 나인원 한남(244.72㎡)으로 242억8000만원이다. 지난해 2위였던 서울 강남구 청담동 ‘PH129’(407.71㎡)는 232억3000만원으로 3위다. 공시가격 상위 10곳은 모두 서울 아파트와 연립주택이었다.



올해 서울 중심의 공시가격 급등은 극심한 ‘부동산 초양극화’의 단면을 드러냈다는 평가다. 2020~2022년 부동산 상승기에는 ‘패닉 바잉’ 현상과 함께 수도권 외곽과 지방까지 이른바 ‘키 맞추기’를 하는 동반 상승세가 나타났다. 2021년에는 세종시(70.25%)를 비롯해 경기(23.96%), 대전(20.57%) 등 지방 대도시들이 서울(19.91%) 상승률을 추월했고, 2022년에는 인천이 29.32%로 전국 1위를 기록하기도 했다. 그러나 올해는 ‘서울·초고가 아파트’로 자금 쏠림 심화가 확연하다.



정부는 보유세 부담 증가로 인한 ‘절세 매물’ 증가가 고가 아파트 시장의 진정 효과로 이어질 수 있지 않을까 기대한다. 국토부 관계자는 “(보유세 확정일인) 6월 1일까지 체감하는 세금 부담이 있으므로 영향이 있지 않을까 예상한다”고 말했다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 올해 공동주택 공시가격에 따른 보유세 인상 효과는 증가율 18.67%를 기록한 서울에서 두드러질 전망이다. 지난해 집값이 크게 오른 서울의 고가 아파트 소유자들은 전년 대비 50% 이상 급등한 보유세 부담에 직면할 것으로 예상된다.대표적인 사례를 구체적으로 들여다보면 이렇다. 17일 국토교통부가 공개한 올해 공동주택 공시가격 안에 따르면 서울 강남구 압구정동 신현대 9차(전용면적 111㎡) 공시가격은 지난해 34억7600만원에서 올해 47억2600만원으로 36.0% 증가했다. 이에 보유세(재산세·종합부동산세)도 1858만원에서 2919만원으로 57.1% 급증할 전망이다. 서초구 반포동 래미안원베일리(전용 84㎡)는 공시가격이 45억6900만원으로 지난해보다 33.0% 오르며 보유세가 1829만원에서 2855만원(56.1%)까지 늘어날 것으로 예상된다.보유세는 인상 폭이 정해져 있다. 전년 대비 최대 50%까지만 올릴 수 있는 세 부담 상한제 적용 대상이기 때문이다. 그러나 고지서에 반영되는 보유세 상승률은 50%를 넘기기도 한다. 재산세, 종부세에 더해 지방교육세(재산세액 20%)와 농어촌특별세(종부세액 20%)가 포함되면서다. 이에 실제 보유세 증가율은 57%를 넘어선다는 게 국토부의 추산이다.세 부담 증가는 집값 급등세가 나타났던 ‘한강벨트’에 집중됐다. 서울 마포·용산·성동구 등도 세 부담이 40~50% 증가한다. 마포구 아현동 마포래미안푸르지오(84㎡)도 올해 공시가격이 17억2300만원(30.9%)으로 뛰면서 보유세도 52.1% 늘어난 439만원으로 추산된다. 용산구 이촌동 용산한가람(84㎡), 성동구 행당동 서울숲 리버뷰자이(84㎡)도 올해 보유세만 각각 676만원, 475만원을 내야 할 것으로 예상된다.반면 서울 노도강(노원·도봉·강북구) 등 외곽 지역의 보유세 인상 폭은 지난해와 비슷하게 5~7% 수준으로 전망된다. 노원구 공릉동 풍림아파트(84㎡)는 올해 보유세가 66만원에서 71만원, 도봉구 방학동 대상타운 현대아파트(84㎡)는 62만원에서 66만원으로 소폭 올랐다.전국에서 공시가격이 가장 비싼 아파트는 서울 강남구 청담동 ‘에테르노청담’(464㎡)으로 325억7000만원을 기록했다. 전년(200억6000만원) 대비 125억1000만원(62.4%) 뛰었다. 공동주택 공시가격이 300억원을 넘은 것은 올해가 처음이다. 2위는 서울 용산구 한남동 나인원 한남(244.72㎡)으로 242억8000만원이다. 지난해 2위였던 서울 강남구 청담동 ‘PH129’(407.71㎡)는 232억3000만원으로 3위다. 공시가격 상위 10곳은 모두 서울 아파트와 연립주택이었다.올해 서울 중심의 공시가격 급등은 극심한 ‘부동산 초양극화’의 단면을 드러냈다는 평가다. 2020~2022년 부동산 상승기에는 ‘패닉 바잉’ 현상과 함께 수도권 외곽과 지방까지 이른바 ‘키 맞추기’를 하는 동반 상승세가 나타났다. 2021년에는 세종시(70.25%)를 비롯해 경기(23.96%), 대전(20.57%) 등 지방 대도시들이 서울(19.91%) 상승률을 추월했고, 2022년에는 인천이 29.32%로 전국 1위를 기록하기도 했다. 그러나 올해는 ‘서울·초고가 아파트’로 자금 쏠림 심화가 확연하다.정부는 보유세 부담 증가로 인한 ‘절세 매물’ 증가가 고가 아파트 시장의 진정 효과로 이어질 수 있지 않을까 기대한다. 국토부 관계자는 “(보유세 확정일인) 6월 1일까지 체감하는 세금 부담이 있으므로 영향이 있지 않을까 예상한다”고 말했다.세종=양민철 기자 listen@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지