밀려오는 법왜곡죄 고소·고발, 공수처 ‘조직 확대’ 기대감
법왜곡죄 수사 공수처 담당 전망
공수처 수사 범위 맞는지 논란
수사 대상 확대한 개정안 발의
조희대 대법원장을 비롯한 일선 법관, 3대 특별검사(조은석·민중기·이명현 특검) 등을 상대로 한 법왜곡죄 고소·고발이 수사기관에 밀려들면서 ‘교통정리’가 필요하다는 지적이 나온다. 법조계는 법왜곡죄 적용 대상인 판·검사를 수사 대상에 포함하고 있는 고위공직자범죄수사처가 결국 ‘키’를 쥐게 될 것이라고 전망한다. 수사 범위와 조직 확대를 꾀하고 있는 공수처 내부에서는 이번 국면을 ‘기회’로 여기는 기류가 감지된다.
17일 법조계에 따르면 법왜곡죄를 근거로 한 고소·고발은 경찰과 공수처 양측에 접수되고 있다. 조 대법원장에 대한 고발장은 지난 12일 경찰청·공수처에 각각 접수됐다. 최근 강영권 전 에디슨모터스 회장의 자본시장법 위반 혐의 1심에서 일부 무죄를 선고한 김상연 부장판사에 대한 고소장은 공수처에, 3대 특검과 오동운 공수처장에 대한 고발장은 서울경찰청에 접수됐다.
전문가들은 공수처법 24조 1항의 사건 이첩요청권에 주목하고 있다. 공수처 수사와 중복될 경우 공수처장이 이첩을 요청하면 다른 수사기관은 이에 응하도록 의무를 부여한 조항이다. 한 사정 당국 고위 관계자는 “공수처법상 판·검사가 수사대상으로 이미 명시돼 있다”며 “법왜곡죄의 주무 수사기관은 공수처가 되는 게 바람직하다”고 말했다.
문제는 법왜곡죄가 공수처법의 수사 범위에 해당하는지 여부다. 현행 공수처법은 법왜곡죄와 구조가 유사한 직무유기·직권남용을 수사대상으로 명시했다. 다만 법왜곡죄가 직접수사 대상인지는 여전히 논란이 있다. 공수처는 현행법으로 수사가 가능한지 검토 중인 것으로 전해졌다. 한 법조계 관계자는 “직권남용의 ‘관련 범죄’ 조항으로 지금도 수사가 가능하다”고 했다.
공수처법 개정안도 변수로 떠오르고 있다. 개정안은 판·검사의 직무 관련 범죄에서 ‘모든 범죄’로 수사 범위를 확대하는 게 핵심이다. 지난해 12월 민주당 주도로 국회 법제사법위원회 전체회의를 통과했다. 국회 본회의에서 처리되면 법왜곡죄도 공수처 수사대상에 포함될 전망이다. 공수처는 당시 “현행법은 관련 인지범죄 범위를 지나치게 제한하고 있다”는 입장을 냈다. 공수처 내부에서는 법왜곡죄 수사가 늘어날 경우 인력 확충이 필수적이라는 목소리가 나온다.
일각에서는 수사기관 간 ‘기싸움’이 예고돼 있다는 전망도 한다. 이날 국회 행정안전위원회 법안심사1소위원회를 통과한 중수청법의 수사대상에 법왜곡죄가 포함됐기 때문이다. 다만 한 검사장 출신 변호사는 “중수청도 법왜곡죄 수사는 할 수 있게 하되 공수처가 수사우선권을 가져가는 구도가 되지 않겠느냐”고 말했다.
이서현 구자창 기자
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