최태원 “2030년까지 메모리 부족”… SK하이닉스 美 상장도 공개 거론
GTC 첫 참석… 젠슨 황과 재회
HBM 경쟁 속 파트너십 과시
최태원 SK그룹 회장이 글로벌 메모리 반도체 부족 현상이 2030년까지 지속될 것이라고 전망했다. 또 SK하이닉스의 미국 증시 상장 가능성도 공개적으로 언급했다.
최 회장은 16일(현지시간) 미국 캘리포니아주 새너제이에서 열린 엔비디아 연례 개발자 행사 ‘GTC 2026’ 전시장에서 기자들과 만나 “(메모리) 공급 부족 문제는 웨이퍼 부족에서 비롯되는데 더 많은 웨이퍼를 확보하려면 최소 4~5년이 걸린다”며 “2030년까지 (업계 전반의) 공급 부족이 20% 이상 지속될 것으로 예상한다”고 밝혔다. 이어 “가격 안정화를 위해 최선을 다하겠다”며 곽노정 SK하이닉스 최고경영자(CEO)가 조만간 D램 가격 안정화를 위한 새로운 계획을 발표할 것이라고 예고했다.
최 회장은 SK하이닉스 미국 주식예탁증서(ADR) 상장도 “검토 중”이라고 말했다. 그는 “한국 주주들뿐 아니라 미국·글로벌 주주들에 노출될 수 있어 (상장이 결정되면) 더 글로벌한 회사가 될 수 있을 것”이라고 설명했다.
이번 GTC 행사에는 최 회장과 곽 사장을 비롯한 SK그룹 핵심 경영진이 대거 참여해 엔비디아와의 끈끈한 파트너십을 과시했다. 올해 처음 GTC에 참석한 최 회장은 젠슨 황 엔비디아 CEO의 기조연설 현장을 찾아 인공지능(AI) 혁신 기술 로드맵과 생태계 변화 등을 살폈다.
최 회장은 황 CEO와 함께 행사장에 마련된 SK하이닉스 전시관도 둘러봤다. 황 CEO는 최 회장을 향해 “여러분들은 완벽하다. 당신들이 자랑스럽다”며 덕담을 건넸다. SK하이닉스 HBM4와 서버용 저전력 메모리 모듈 ‘소캠2’가 탑재된 베라 루빈 칩 시제품 여백에 ‘JENSEN ♡ SK HYNIX’라는 서명을 남기며 각별한 애정을 드러내기도 했다.
최 회장과 황 CEO가 만난 건 지난달 실리콘밸리 ‘치맥 회동’ 이후 한달여 만이다. SK하이닉스는 “2월 미팅에서는 HBM4를 포함해 다양한 AI 반도체 협력 방안이 논의된 것으로 알려졌다”며 “최 회장의 이번 GTC 방문은 이 같은 파트너십을 현장에서 재확인하고 앞으로도 이어가기 위한 차원”이라고 설명했다.
한편 이날 SK하이닉스가 공시한 사업보고서에 따르면 지난해 직원 평균 급여가 1억8500만원으로 나타났다. 이는 SK하이닉스 역대 최고치이자, 전년 평균인 1억1700만원 대비 약 58% 증가한 수준이다. 최 회장은 SK하이닉스에서 급여 35억원, 상여 12억5000만원 등 47억5000만원을 수령했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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