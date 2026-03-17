양대노총 ‘노란봉투법’ 공동타깃 된 정부… “공공부문 교섭 나서라”
공동집회 열고 “솔선수범” 압박
“복지부 등이 돌봄 노동자들 사장”
지목된 3개부처 “법적 검토 필요”
‘노란봉투법’으로 불리는 개정 노동조합 및 노동관계조정법이 지난 10일 시행된 이후 양대노총이 첫 공동집회를 열고 정부를 원하청 교섭의 1차 타깃으로 정조준했다. ‘모범사용자’를 자처한 정부가 공공부문에서 사용자성을 솔선수범해 인정하라는 취지다.
전국민주노동조합총연맹(민주노총)과 한국노동조합총연맹(한국노총) 소속 공공부문 노동자들은 17일 서울 여의도 국회 앞에 모여 정부를 ‘진짜 사장’으로 지목하고 노정교섭 제도화를 위한 양대노총 공동투쟁을 시작하겠다고 밝혔다.
이들은 “공공기관의 임금, 인력, 조직운영 등 핵심 노동조건은 정부 정책과 예산에 의해 사실상 결정되는데 노동자의 참여와 대정부 교섭은 제도적으로 보장되지 못하고 있다”고 주장했다.
민주노총은 보건복지부, 성평등가족부, 교육부를 향해 요양보호사, 아이돌보미 등 돌봄 노동자들과의 교섭에 나서라고 압박했다. 앞서 민주노총은 노란봉투법 시행 첫날 세 부처 장관을 원청 사용자로 지목하며 교섭요청 공문을 보냈다.
이에 대해 세 부처는 ‘면밀한 법적 검토가 필요하다. 노정협의체를 구성해 현안을 논의해 보자’는 답신을 보내왔다고 민주노총은 전했다. 민주노총은 이날 청와대 앞에서도 기자회견을 열고 “다수 공공기관이 ‘노동부 판단을 받아보겠다’ ‘법률 검토 중’이라는 이유로 교섭을 유보하거나 사실상 거부하고 있다”고 지적했다.
노동계는 공공부문이 원청교섭을 쟁취해야 할 핵심 분야라고 보고 있다. 친노동 성향의 현 정부가 간접고용 노동자들과 교섭하고 노동자 처우를 대폭 개선하는 사례가 나오면 이를 민간으로 확산할 수 있다는 기대도 하고 있다.
고용노동부는 이날 보도자료에서 “정부부처, 지방자치단체, 공공기관 등도 포괄적인 운영상 재량이 있고 실질적·구체적으로 지배·결정이 인정되는 근로조건에 대해 사용자로 인정될 수 있다”고 밝혔다.
다만 실제 정부의 사용자성이 인정될지 현재로선 불확실하다. 노동부 관계자는 “사용자성 인정 가능성이 작더라도 노동계와 소통해 공공부문 근로조건 및 처우 개선을 위한 방안을 협의하고 추진할 계획”이라고 말했다.
황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
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