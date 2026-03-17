다 불타버린 산과 집… 더 새까맣게 탄 삶은 무너졌다

[산불 1년, 꺼지지 않은 상처] <중> 정신적 충격 시달리는 주민들

경북 영덕의 한옥 펜션 인근 숲이 산불 발생 후 1년이 지난 16일까지도 새까맣게 그을려 있다. 영덕=김지훈 기자

산불로 전소된 인근의 공장도 무너진 채 방치돼 있다. 영덕=김지훈 기자

새까맣게 타버린 마음



산불 이전 한옥 펜션이 있던 자리. 현재는 건물 잔해만 덩그러니 놓여 있다. 영덕=김지훈 기자

돌아갈 집이 없다는 충격, 삶도 타버렸다



배순자(가명)씨 집의 산불이 덮치기 전(왼쪽)과 후(오른쪽) 모습. 경북 영덕군 지품면에 위치한 배씨의 집은 지난해 발생한 대규모 산불로 전소 피해를 입었다. 유족 제공

‘화병’ 그리고 갑작스러운 죽음



산불 뒤 겪게 된 폐소공포증

