“이란전도 못 끝냈는데”… 트럼프 “쿠바 접수할 것”
쿠바 에너지난 심화로 전국이 암흑
미국 도널드 트럼프 행정부의 석유 거래 봉쇄로 극심한 에너지난을 겪고 있는 쿠바에서 전국적 정전 사태가 발생했다. 트럼프 대통령은 “쿠바를 접수할 것”이라고 말하며 이란과의 전황이 정리되지 않은 상황에서 또 다른 대외 개입 가능성을 시사했다.
16일(현지시간) AP·로이터통신 등에 따르면 쿠바 에너지광산부는 엑스(옛 트위터)에 “국가 전력 시스템의 완전한 단절이 발생했다”고 밝혔다. 수도 아바나를 포함한 전국 대부분 지역에 전력 공급이 끊겨 약 1100만명의 주민이 전력을 전혀 공급받지 못한 것으로 알려졌다.
노후화한 전력망과 만성적인 연료 부족으로 에너지난을 겪고 있던 쿠바는 지난 1월 트럼프 대통령이 쿠바로 향하는 석유 거래를 봉쇄하는 조치를 내리면서 극심한 에너지 위기에 내몰린 상태다. 이에 지난 13일 미겔 디아스카넬 쿠바 대통령은 경제·외교 관계 재설정을 위한 협상을 위해 미국 정부와 대화에 나섰다고 밝혔다. 최악의 에너지난에 시달려온 쿠바 시민들은 이례적으로 거리로 나와 공산당 당사에 불을 지르는 반정부 시위를 벌이기도 했다.
이런 가운데 트럼프 대통령이 쿠바 점령 가능성을 시사하는 발언을 내놓으며 긴장이 한층 고조됐다. 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 기자들에게 쿠바 상황과 관련한 질문에 “나는 아마 쿠바를 손에 넣는 영광을 갖게 될 것이라고 생각한다”고 말했다. 이어 “나는 쿠바를 해방시킬 수도 있고 그냥 접수할 수도 있다. 솔직히 말하면 나는 쿠바에 대해 원하는 것은 무엇이든 할 수 있다고 생각한다”고 덧붙였다.
트럼프 행정부는 쿠바와의 협상 조건으로 디아스카넬 대통령의 퇴진을 내건 것으로 알려졌다. 이날 뉴욕타임스(NYT)는 협상 상황을 잘 아는 복수의 소식통을 인용해 디아스카넬 대통령이 물러나야 의미 있는 합의가 가능하다는 뜻을 미국이 쿠바에 전달했다고 보도했다.
미국은 1959년 쿠바 혁명을 주도한 피델 카스트로의 이념을 고수하고 있는 일부 고위 관료들의 퇴진과 정치범 석방도 요구한 것으로 알려졌다. 다만 여전히 쿠바 권력의 핵심으로 남아 있는 카스트로 가문에 대해서는 별도의 조치를 요구하지 않았다고 한다.
NYT는 공산주의 체제를 완전히 뒤집기보다는 지도부 일부를 교체해 정책 변화를 유도하는 트럼프 행정부의 ‘정권 순응’ 전략이라고 분석했다. 앞서 미국은 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 축출하고, 부통령이었던 델시 로드리게스를 임시 대통령으로 내세운 바 있다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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