관람석까지 보인다… 아리랑 7호가 찍은 잠실 주경기장

우주청, 지구궤도 촬영 영상 공개

해상도 높아 차선·차종까지 식별

산불 등 재난 상황 감시할 계획

차중3호, 우주 실험 성공적 개시

우주항공청이 17일 국내 기술로 제작된 고해상도 지구관측 광학위성인 다목적실용위성(아리랑) 7호가 지구 궤도에서 촬영한 영상을 공개했다. 서울 송파구 잠실 올림픽 경기장(왼쪽)과 롯데타워(오른쪽)를 촬영한 영상에 관람석 의자와 도로 위 차선, 차종이 식별 가능할 만큼 선명하게 보인다. 우주항공청 제공

우주에서 바라본 서울 잠실 올림픽 주경기장 모습이 공개됐다. 국내 기술로 제작된 고해상도 지구관측 광학위성인 다목적실용위성 7호(아리랑 7호)가 지구 궤도에서 촬영한 영상이다. 정밀한 성능으로 경기장 관람석 모양새와 주차창의 자동차 종류까지 식별이 가능할 정도였다. 지난해 11월 누리호와 함께 발사된 차세대중형위성 3호(차중 3호) 역시 우주과학탐사를 위한 실험 성과를 달성했다. 두 위성이 성공적으로 운영을 시작하면서 민간 주도 우주 산업 생태계로의 전환도 본궤도에 올랐다는 평가가 나온다.



우주항공청은 17일 아리랑 7호와 차중 3호의 첫 촬영 영상과 초기운영 성과를 공개했다. 아리랑 7호는 국토·자원·재난 관측 역량을 위해 개발됐다. 위성의 전자광학탑재체 등 핵심 부품은 모두 국내에서 제작됐다. 지난해 12월 프랑스령 기아나 우주센터에서 베가(VEGA)-C 발사체에 실려 우주로 향했다.



이날 우주청이 공개한 아리랑 7호의 촬영 영상에는 잠실 올림픽 경기장과 롯데타워의 모습이 담겼다. 10년 전 다목적 3A호가 촬영한 영상보다 해상도가 대폭 높아져 도로 차선이나 건물 옥상 실외기 등 세세한 부분까지도 육안으로 확인할 수 있다. 아리랑 7호는 향후 산불 등 재난 지역 감시 역할도 수행할 수 있다.



아리랑 7호로 촬영한 이집트 카이로의 피라미드. 우주항공청 제공

우주전문기업이 개발을 총괄한 차중 3호는 ‘종합 우주 실험실’이다. 한국천문연구원 로키츠(ROKITS)와 한국과학기술원(KAIST) 아이엠맵(IAMMAP), 한림대 바이오캐비넷 등 3개 탑재체가 각자의 역할을 수행한다. 우주청은 탑재체를 통해 고해상도 오로라와 우주 플라즈마·자기장을 관측했고, 우주바이오 실험 또한 진행하고 있다고 밝혔다.



우주청은 현재 위성 데이터의 정확도를 높이는 검보정 등 초기운영을 진행 중이며, 조만간 아리랑 7호·차중 3호를 본격적인 임무 단계인 정상운영으로 전환할 계획이다. 오태석 우주항공청장은 “앞으로도 위성개발과 활용, 산업 육성을 유기적으로 연계해 국민이 체감할 수 있는 우주 성과를 지속 창출해 나가겠다”고 말했다.



박선영 기자 pomme@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 우주에서 바라본 서울 잠실 올림픽 주경기장 모습이 공개됐다. 국내 기술로 제작된 고해상도 지구관측 광학위성인 다목적실용위성 7호(아리랑 7호)가 지구 궤도에서 촬영한 영상이다. 정밀한 성능으로 경기장 관람석 모양새와 주차창의 자동차 종류까지 식별이 가능할 정도였다. 지난해 11월 누리호와 함께 발사된 차세대중형위성 3호(차중 3호) 역시 우주과학탐사를 위한 실험 성과를 달성했다. 두 위성이 성공적으로 운영을 시작하면서 민간 주도 우주 산업 생태계로의 전환도 본궤도에 올랐다는 평가가 나온다.우주항공청은 17일 아리랑 7호와 차중 3호의 첫 촬영 영상과 초기운영 성과를 공개했다. 아리랑 7호는 국토·자원·재난 관측 역량을 위해 개발됐다. 위성의 전자광학탑재체 등 핵심 부품은 모두 국내에서 제작됐다. 지난해 12월 프랑스령 기아나 우주센터에서 베가(VEGA)-C 발사체에 실려 우주로 향했다.이날 우주청이 공개한 아리랑 7호의 촬영 영상에는 잠실 올림픽 경기장과 롯데타워의 모습이 담겼다. 10년 전 다목적 3A호가 촬영한 영상보다 해상도가 대폭 높아져 도로 차선이나 건물 옥상 실외기 등 세세한 부분까지도 육안으로 확인할 수 있다. 아리랑 7호는 향후 산불 등 재난 지역 감시 역할도 수행할 수 있다.우주전문기업이 개발을 총괄한 차중 3호는 ‘종합 우주 실험실’이다. 한국천문연구원 로키츠(ROKITS)와 한국과학기술원(KAIST) 아이엠맵(IAMMAP), 한림대 바이오캐비넷 등 3개 탑재체가 각자의 역할을 수행한다. 우주청은 탑재체를 통해 고해상도 오로라와 우주 플라즈마·자기장을 관측했고, 우주바이오 실험 또한 진행하고 있다고 밝혔다.우주청은 현재 위성 데이터의 정확도를 높이는 검보정 등 초기운영을 진행 중이며, 조만간 아리랑 7호·차중 3호를 본격적인 임무 단계인 정상운영으로 전환할 계획이다. 오태석 우주항공청장은 “앞으로도 위성개발과 활용, 산업 육성을 유기적으로 연계해 국민이 체감할 수 있는 우주 성과를 지속 창출해 나가겠다”고 말했다.박선영 기자 pomme@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지