윤석열·김건희 ‘법정 상봉’ 이뤄지나
‘무상 여론조사’ 재판, 金 증인 채택
김건희 여사가 윤석열 전 대통령의 ‘무상 여론조사 수수 사건’ 1심 재판 증인으로 채택됐다. 이에 따라 윤 전 대통령 부부가 각각 구속된 뒤 처음으로 법정에서 대면할 가능성이 열렸다.
서울중앙지법 형사33부(재판장 이진관)는 17일 윤 전 대통령과 명태균씨의 정치자금법 위반 혐의 사건 첫 공판에서 김 여사를 증인으로 채택하고 다음 달 14일 증인신문을 진행하겠다고 밝혔다.
김 여사 측 변호인은 증인 채택에 동의하지 않았지만 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 김 여사 측이 “출석하더라도 진술거부권을 행사하겠다”고 하자 재판장은 “출석과 증언거부권은 별도로 본다. 증언을 거부해도 질문할 기회를 줘야 한다”고 말했다.
김 여사가 출석하면 부부가 처음으로 법정에서 대면하게 된다. 김 여사는 지난해 8월 특검의 첫 구속 조사 후 변호인에게 “내가 다시 남편하고 살 수 있을까. 다시 우리가 만날 수 있을까”라고 말했다고 한다.
윤 전 대통령은 2021년 6월부터 2022년 3월까지 명씨에게서 2억7000만원 상당의 여론조사 58회를 무상으로 제공받은 혐의를 받는다. 특검은 윤 전 대통령이 그 대가로 2022년 6월 국회의원 보궐선거에서 김영선 전 국민의힘 의원 공천에 영향력을 행사했다고 본다.
성윤수 윤준식 기자 tigris@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사