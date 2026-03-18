김영환 충북지사 ‘컷오프’ 이어 구속 위기
청탁금지법 위반 등 혐의 영장
김 지사 “출마할 것” 결백 주장
김영환 충북지사가 국민의힘 공천 배제(컷오프) 통보를 받은 데 이어 금품 수수 혐의로 구속 위기에 처했다.
충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 17일 청탁금지법 위반 및 수뢰후부정처사 혐의로 김 지사에 대한 사전 구속영장을 신청했다. 지난해 8월 충북도청 압수수색을 진행한 지 7개월 만이다. 공교롭게 국민의힘이 6·3 지방선거 공천에서 김 지사를 컷오프한 다음 날 영장 신청이 이뤄졌다.
김 지사는 지난해 4월과 6월 국외 출장을 앞두고 지역체육계 인사 3명으로부터 두 차례 모두 1100만원의 현금을 출장 여비 명목으로 받은 혐의를 받는다. 또 2024년 8월 괴산에 있는 자신의 산막 인테리어 비용 2000만원을 윤두영 충북배구협회장으로부터 대납받은 혐의가 있다.
경찰은 김 지사가 인테리어 대납 대가로 그해 말 윤 협회장 소유 A식품업체가 충북도의 스마트팜 사업에 참여할 수 있도록 영향력을 행사했다고 의심한다. 스마트팜 사업 시행 이전에 무료 시범사업을 진행하면서 수천만원 상당의 시설을 지자체 비용으로 A업체에 설치하도록 관계 공무원에게 지시했다는 의혹도 수사 중이다.
김 지사는 수사 초기부터 “일체의 금품을 제공받은 적 없고, 농막 인테리어 비용 역시 시공업자에게 정상적으로 이체했다”며 혐의를 부인했다. 경찰은 농막 인테리어 비용 내역 등을 토대로 김 지사의 증빙자료와 달리 별개의 공사대금일 가능성이 있다고 본다.
김 지사는 도청에서 브리핑을 열고 “떳떳하고 결백하다. 선거에 영향을 주는 상황에 대해 도민들께 송구하다”면서 “(컷오프에 대해) 법원에 가처분신청 하겠다. 경선으로 마무리해야 승복할 수 있을 것”이라고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
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