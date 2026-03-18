‘트럼프 최측근’ 수지 와일스 비서실장 암 진단
트럼프 “치료받으며 근무할 것”
도널드 트럼프 미국 대통령의 최측근으로 꼽히는 수지 와일스(68·사진) 비서실장이 16일(현지시간) 유방암 초기 진단 사실을 공개했다.
와일스 실장은 이날 뉴욕타임스에 보낸 성명에서 지난주 진단을 받은 뒤 대통령에게 이를 알렸다며 “암은 초기 단계에서 발견됐고 긍정적인 예후가 예상된다. 치료를 받으면서 현 직책을 계속 수행할 수 있도록 한 트럼프 대통령의 지지와 격려에 깊이 감사하다”고 밝혔다.
그는 “미국 여성 8명 중 1명꼴로 이 진단을 받게 될 것”이라며 “이 여성들은 매일 강인함과 결단력으로 가족을 부양하고 일터로 나가며 지역사회를 위해 봉사한다. 이제 나도 그들과 함께하게 됐다”고 말했다. 와일스 실장은 조만간 워싱턴DC에서 수주에 걸친 치료를 시작할 예정이다.
트럼프도 같은 날 트루스소셜을 통해 “와일스는 치료 기간 사실상 풀타임으로 백악관에 있을 것이며 이는 대통령인 나로서는 매우 기쁜 일”이라며 “치료를 받으면서도 자신이 사랑하고 매우 잘하는 업무를 계속하겠다는 강인함과 헌신은 그녀에 대해 알아야 할 모든 것을 말해준다”고 말했다. 이어 “(영부인) 멜라니아와 나는 모든 면에서 그녀와 함께하며, 국가를 위해 이뤄지고 있는 수많은 크고 멋진 일들을 위해 수지와 함께 일하기를 고대한다”고 적었다.
미국 역사상 첫 여성 백악관 비서실장인 와일스는 2024년 대선에서 트럼프 캠프 공동선대위원장을 맡아 승리에 기여한 뒤 2기 행정부 초대 비서실장으로 임명됐다. 트럼프 대통령의 각별한 신뢰를 받는 그는 대통령 집무실(오벌 오피스) 접근을 관리하는 핵심 참모이자 ‘문고리 권력’ 실세로 평가된다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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