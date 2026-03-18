PO행 티켓 6장 걸렸다… 남자 농구 ‘운명의 3주’

[And 스포츠]

KBL 정규리그 팀당 6~8경기 남아

공동 2위 SK·정관장, 1위 LG 추격

소노, 7연승 질주… KCC와 공동 5위

최종일 가서야 진출팀 확정될 수도

왼쪽부터 전희철, 유도훈, 이상민, 손창환 감독. KBL 제공

프로농구 KBL 정규리그 최종전이 3주 앞으로 다가왔다. 팀당 6~8경기씩만 남겨둔 가운데 최종 순위의 윤곽은 드러나지 않고 있다. 각기 다른 사연을 지닌 사령탑들도 ‘봄 농구’ 출전이 간절한 건 마찬가지다. 남은 레이스에서 한 계단 더 올라서기 위한 치열한 사투가 벌어질 전망이다.



2025-2026 KBL 정규리그는 다음 달 8일 종료된다. 17일 기준 플레이오프(PO)에 출전할 6개 팀은 가려지지 않았다. 현재 4개 팀이 공동 순위로 어깨를 나란히 하고 있다. 접전이 이어질 경우 정규리그 최종일에 가서야 PO 출전 팀이 확정될 수도 있다.



일단 선두권 싸움부터 뜨겁다. 서울 SK와 안양 정관장이 공동 2위(30승 17패)로 선두 창원 LG(33승 15패)를 추격 중이다. 1, 2위는 4강 PO에 직행해 체력적 이점을 갖기에 챔피언결정전 우승 확률을 높일 수 있는 자리다.



전희철 SK 감독은 지난 시즌 역대 최소 46경기 만에 정규리그 우승을 확정했다. 그러나 챔프전에서 최종 7차전 혈투 끝에 LG에 져 통합우승을 놓쳤다. 은퇴하려던 외국인 선수 자밀 워니를 설득해 1년 재계약을 이끌어낸 올 시즌 우승 반지를 끼겠다는 분명한 목표가 있다.



유도훈 정관장 감독은 사령탑으로 17번째 시즌을 보내고 있는 베테랑 지도자다. 숱한 PO 경험에도 우승의 꿈을 이루지 못한 한이 가슴에 맺혀 있다. 전 소속팀의 일방적 경질 통보로 2년간 야인 생활을 하다 친정팀 정관장 지휘봉을 잡은 터라 감독 커리어 첫 우승에 대한 갈망은 더욱 크다.



부산 KCC와 고양 소노는 24승 23패로 공동 5위다. KCC가 2연패로 주춤한 사이 소노가 구단 최다 7연승을 내달리며 어깨 높이를 맞췄다. 6강 PO에서 5위는 4위, 6위는 3위와 맞붙기에 5위 사수가 중요하다.



과거 서울 삼성 감독 시절 실패를 겪었던 이상민 KCC 감독은 다시 코치 생활을 거쳐 올 시즌 사령탑에 올랐다. 허훈과 허웅 송교창 최준용 등 개성 넘치는 스타 군단을 이끌면서 자신의 지도력도 입증해야 하는 과제를 안고 있다. 다만 주축들의 반복된 부상에 쉽지 않은 시즌을 보내고 있다.



사령탑 데뷔 시즌을 치르고 있는 손창환 소노 감독은 창단 첫 PO 진출을 노리고 있다. 선수 시절 무명이었던 그는 일찍 은퇴한 후 20년간 구단 프런트, 전력분석원, 코치 생활 끝에 지휘봉을 잡았다. 지난날 비주류의 설움을 지도력과 성적으로 털어내겠다는 의지가 강하다.



박구인 기자 captain@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 프로농구 KBL 정규리그 최종전이 3주 앞으로 다가왔다. 팀당 6~8경기씩만 남겨둔 가운데 최종 순위의 윤곽은 드러나지 않고 있다. 각기 다른 사연을 지닌 사령탑들도 ‘봄 농구’ 출전이 간절한 건 마찬가지다. 남은 레이스에서 한 계단 더 올라서기 위한 치열한 사투가 벌어질 전망이다.2025-2026 KBL 정규리그는 다음 달 8일 종료된다. 17일 기준 플레이오프(PO)에 출전할 6개 팀은 가려지지 않았다. 현재 4개 팀이 공동 순위로 어깨를 나란히 하고 있다. 접전이 이어질 경우 정규리그 최종일에 가서야 PO 출전 팀이 확정될 수도 있다.일단 선두권 싸움부터 뜨겁다. 서울 SK와 안양 정관장이 공동 2위(30승 17패)로 선두 창원 LG(33승 15패)를 추격 중이다. 1, 2위는 4강 PO에 직행해 체력적 이점을 갖기에 챔피언결정전 우승 확률을 높일 수 있는 자리다.전희철 SK 감독은 지난 시즌 역대 최소 46경기 만에 정규리그 우승을 확정했다. 그러나 챔프전에서 최종 7차전 혈투 끝에 LG에 져 통합우승을 놓쳤다. 은퇴하려던 외국인 선수 자밀 워니를 설득해 1년 재계약을 이끌어낸 올 시즌 우승 반지를 끼겠다는 분명한 목표가 있다.유도훈 정관장 감독은 사령탑으로 17번째 시즌을 보내고 있는 베테랑 지도자다. 숱한 PO 경험에도 우승의 꿈을 이루지 못한 한이 가슴에 맺혀 있다. 전 소속팀의 일방적 경질 통보로 2년간 야인 생활을 하다 친정팀 정관장 지휘봉을 잡은 터라 감독 커리어 첫 우승에 대한 갈망은 더욱 크다.부산 KCC와 고양 소노는 24승 23패로 공동 5위다. KCC가 2연패로 주춤한 사이 소노가 구단 최다 7연승을 내달리며 어깨 높이를 맞췄다. 6강 PO에서 5위는 4위, 6위는 3위와 맞붙기에 5위 사수가 중요하다.과거 서울 삼성 감독 시절 실패를 겪었던 이상민 KCC 감독은 다시 코치 생활을 거쳐 올 시즌 사령탑에 올랐다. 허훈과 허웅 송교창 최준용 등 개성 넘치는 스타 군단을 이끌면서 자신의 지도력도 입증해야 하는 과제를 안고 있다. 다만 주축들의 반복된 부상에 쉽지 않은 시즌을 보내고 있다.사령탑 데뷔 시즌을 치르고 있는 손창환 소노 감독은 창단 첫 PO 진출을 노리고 있다. 선수 시절 무명이었던 그는 일찍 은퇴한 후 20년간 구단 프런트, 전력분석원, 코치 생활 끝에 지휘봉을 잡았다. 지난날 비주류의 설움을 지도력과 성적으로 털어내겠다는 의지가 강하다.박구인 기자 captain@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지