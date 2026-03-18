공시가 상승 세부담에… 서울 전역 ‘절세 매물’ 증가 전망

중상급지 ‘던지기’ 매물 몰릴 가능성

가격 미칠 영향은 지역 따라 다를 듯

한 시민이 17일 서울 강남구 한 중개업소 앞에서 가격이 수정된 매물표를 보고 있다. 전문가들은 서울 공동주택 공시가격이 상승함에 따라 다주택자와 고가주택 소유자들이 매물을 내놓는 흐름이 더 급격해질 것이라고 전망했다. 연합뉴스

정부가 올해 서울 공동주택 공시가격을 17일 내놓은 것과 관련, 전문가들은 상승이 집중된 서울 전역에 매물이 더 풀리도록 전반적인 압박이 거세질 것이라고 전망했다. 다만 가격에 미칠 영향은 지역에 따라 다르다고 봤다.



시장 분석을 종합하면 전문가들은 다주택자와 고가주택 소유자들이 ‘절세용 비핵심 자산’과 ‘상급지 갈아타기용 매물’을 먼저 내놓는 흐름이 더 급격해질 것이라고 전망했다. 특히 한강벨트를 중심으로 한 중상급지와 최상급지에서는 매물이 많이 나와 가격에도 영향이 있을 것이란 설명이다.



양지영 신한프리미어패스파인더 전문위원은 “강남 3구 중심으로 매물이 더 출회되거나 나왔던 매물도 더 가격을 낮추면서 전체적으로 가격이 조정될 수 있다”고 봤다. 그는 “(강남 3구 등 최상급지의) 공시 가격이 상당히 올랐기에 최상급지 주택 보유자로서는 (세금) 부담을 가질 수밖에 없다”고 분석했다.



중상급지에 ‘던지기’ 매물이 몰릴 거란 전망도 있다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “강남은 사실 급매가 더이상 안 나오고 있는 상황”이라며 “최근 (강남으로) 갈아타고 싶은 사람들이 마포구와 성동구 등에서 급매물을 내놓고 있다. 이 흐름이 가속화 될 수 있다”고 말했다.



외곽에도 매물이 더 나올 전망이다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “절세 목적인 회피성 매물은 양도차익이 적거나 보유가치가 떨어지는 걸 먼저 매각하는 게 표준”이라면서 다주택자들이 외곽의 덜 매력적인 매물부터 내놓을 거라 전망했다. 양 위원도 “외곽 주택은 자산력이 비교적 낮은 다주택자 비중이 높아 보유세 부담을 느낄 것”이라고 봤다.



다만 외곽 지역 가격이 실제 내려갈지 여부에 대해선 대부분 조심스러웠다. 이미 실수요자들이 많이 몰리며 가격을 끌어올리고 있어서다. 함 랩장은 “매물 부족과 월세 문제, 대출 허들 때문에 실수요자가 많이 유입돼 매물이 소화되는 경향이 있다”고 전했다. 남 연구원도 “현재 매물이 소화되는 속도가 워낙 빠르기 때문에 상대적으로 (가격 하락 등) 영향이 덜할 수 있다”고 말했다.



최대 변수는 정부다. 향후 보유세 등 강화 수준이 시장이 두려워하고 있는 것보다 낮을 경우 반동이 생길 것이란 예상이다. 익명을 요구한 시장 관계자는 “현재는 시장이 원래 가던 길에 정부가 브레이크를 밟은 상황”이라며 “만일 정부 기조가 바뀌면 억눌려 있는 상급지에 먼저 (가격 상승) 영향이 갈 수 있다”고 말했다.



조효석 기자 promene@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정부가 올해 서울 공동주택 공시가격을 17일 내놓은 것과 관련, 전문가들은 상승이 집중된 서울 전역에 매물이 더 풀리도록 전반적인 압박이 거세질 것이라고 전망했다. 다만 가격에 미칠 영향은 지역에 따라 다르다고 봤다.시장 분석을 종합하면 전문가들은 다주택자와 고가주택 소유자들이 ‘절세용 비핵심 자산’과 ‘상급지 갈아타기용 매물’을 먼저 내놓는 흐름이 더 급격해질 것이라고 전망했다. 특히 한강벨트를 중심으로 한 중상급지와 최상급지에서는 매물이 많이 나와 가격에도 영향이 있을 것이란 설명이다.양지영 신한프리미어패스파인더 전문위원은 “강남 3구 중심으로 매물이 더 출회되거나 나왔던 매물도 더 가격을 낮추면서 전체적으로 가격이 조정될 수 있다”고 봤다. 그는 “(강남 3구 등 최상급지의) 공시 가격이 상당히 올랐기에 최상급지 주택 보유자로서는 (세금) 부담을 가질 수밖에 없다”고 분석했다.중상급지에 ‘던지기’ 매물이 몰릴 거란 전망도 있다. 남혁우 우리은행 부동산연구원은 “강남은 사실 급매가 더이상 안 나오고 있는 상황”이라며 “최근 (강남으로) 갈아타고 싶은 사람들이 마포구와 성동구 등에서 급매물을 내놓고 있다. 이 흐름이 가속화 될 수 있다”고 말했다.외곽에도 매물이 더 나올 전망이다. 함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “절세 목적인 회피성 매물은 양도차익이 적거나 보유가치가 떨어지는 걸 먼저 매각하는 게 표준”이라면서 다주택자들이 외곽의 덜 매력적인 매물부터 내놓을 거라 전망했다. 양 위원도 “외곽 주택은 자산력이 비교적 낮은 다주택자 비중이 높아 보유세 부담을 느낄 것”이라고 봤다.다만 외곽 지역 가격이 실제 내려갈지 여부에 대해선 대부분 조심스러웠다. 이미 실수요자들이 많이 몰리며 가격을 끌어올리고 있어서다. 함 랩장은 “매물 부족과 월세 문제, 대출 허들 때문에 실수요자가 많이 유입돼 매물이 소화되는 경향이 있다”고 전했다. 남 연구원도 “현재 매물이 소화되는 속도가 워낙 빠르기 때문에 상대적으로 (가격 하락 등) 영향이 덜할 수 있다”고 말했다.최대 변수는 정부다. 향후 보유세 등 강화 수준이 시장이 두려워하고 있는 것보다 낮을 경우 반동이 생길 것이란 예상이다. 익명을 요구한 시장 관계자는 “현재는 시장이 원래 가던 길에 정부가 브레이크를 밟은 상황”이라며 “만일 정부 기조가 바뀌면 억눌려 있는 상급지에 먼저 (가격 상승) 영향이 갈 수 있다”고 말했다.조효석 기자 promene@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지