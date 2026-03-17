여야 “강제북송 위기 금성씨 어머니 보호해야” 한목소리
외통위, 본보 보도로 정부 대응 촉구
조현 외교부 장관 “최선 다하겠다”
1년2개월째 중국에 구금 중인 탈북민 어머니가 강제 북송 위기에 처해 있다는 탈북 청년 김금성(22)씨의 사연(국민일보 3월 12일자 11면 참조)에 여야가 한목소리로 외교 당국의 관심을 촉구했다. 조현 외교부 장관은 “앞으로 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.
17일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 야당 간사인 김건 국민의힘 의원은 의사진행발언을 통해 금성씨의 안타까운 사연을 소개했다. 김 의원은 “북한이탈주민은 헌법상 국민이다. 해외에서 위기에 놓인 탈북민을 보호하는 것은 국가가 소홀히 할 수 없는 책무”라며 “외교부는 무엇보다도 이 사안의 본질이 국민의 생명과 안전이라는 점을 무겁게 인식해야 한다”고 강조했다.
김석기 외통위원장도 “금성씨 서한을 읽어 봤는데 제발 인도적 차원에서 어머니를 살려 달라는 절절한 내용이었다”며 “정부가 금성씨 어머니가 북송되는 일이 없도록 많은 노력을 해줘야 한다”고 당부했다. 금성씨는 현안 질의를 앞두고 “북한 주민들에게 북송은 죽음을 의미한다. 시간이 없다. 제발 도와 달라”고 호소하는 내용의 메시지를 위원회에 전달했다.
여당도 뜻을 모았다. 여당 간사인 김영배 더불어민주당 의원은 “제일 중요한 건 국민의 안전”이라며 “외교 당국에서 이 문제를 해결하는 데 최선을 다할 수 있도록 여야 간사가 함께 촉구한다”고 말했다. 이어 “이 문제의 후속 조치에 계속 관심을 기울이겠다”고 말했다.
외교부는 지난 6일 금성씨 어머니와 관련해 강제 북송 정황을 파악하고 외교 경로를 통해 중국 정부에 협의를 요청하고 있다고 한다. 다만 아직 중국 정부로부터 구체적인 답변은 없는 것으로 전해졌다.
2019년 어머니와 함께 탈북한 금성씨는 홀로 한국에 입국했다. 중국에 남겨진 어머니는 지난해 초 한국 입국을 시도하다 국경 근처에서 중국 공안에 체포돼 1년2개월째 구금돼 있다. 최근 강제 북송 징후가 곳곳에서 감지되자 금성씨와 국제앰네스티 한국지부가 기자회견을 열어 공개적으로 도움을 요청했다.
이슈탐사팀=김판 기자 pan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사