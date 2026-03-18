김 총리, 유엔 총장 만나 AI허브 논의… “AI 다자협력 기여”
구테흐스 “한국의 관련 노력 지지”
김민석 국무총리가 16일(현지시간) 미국 뉴욕에서 유엔본부 등을 방문하고 글로벌 인공지능(AI) 허브를 유치하기 위한 지원 활동에 나섰다. 김 총리는 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장과 만나 “한국은 기술·규범 차원에서 AI 다자 협력에 기여해 나갈 것”이라고 말했고, 구테흐스 총장은 “한국이 추진하는 AI 허브 등 관련 노력을 지지하며 계속 협력해 나가겠다”고 화답했다.
김 총리는 이어 북한과의 대화 분위기 조성을 위한 우리 정부의 노력을 설명하고, 유엔의 협조를 요청했다. 총리실은 구테흐스 총장이 이재명정부의 대북 정책을 비롯한 글로벌·지역 정책을 높이 평가했다고 전했다. 구테흐스 총장은 “한국이 다자외교의 핵심축으로서 국제사회에서 중요한 이니셔티브를 주도하고 있다”고 평가했다. 김 총리는 국제사회 공동 과제 해결을 위해 유엔 중심의 다자주의 강화 필요성도 강조했다.
김 총리는 이후 캐서린 러셀 유엔아동기금(UNICEF·유니세프) 총재와의 면담에서 “한국은 AI 시대에 맞는 민주주의를 공유하는 데 선도적 역할을 해 나가고자 한다”고 밝혔다. 또 알렉산더 더크루 유엔개발계획(UNDP) 총재에게도 “한국이 국제질서의 새로운 의제에 기여하는 차원에서 AI 허브를 추진하고 있다”고 설명했다.
지난 12일 출국한 김 총리는 워싱턴DC 방문에선 도널드 트럼프 미국 대통령, JD 밴스 부통령 등을 만나 한·미 현안에 대한 논의를 진행했다. 김 총리는 워싱턴·뉴욕 방문에 이어 스위스 제네바로 이동해 국제노동기구(ILO)·세계보건기구(WHO)·국제이주기구(IOM) 등 주요 국제기구 수장과 만나 AI 허브 유치 활동을 이어갈 계획이다.
송태화 기자 alvin@kmib.co.kr
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