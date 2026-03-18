대구시, 독립기념관 분원 유치 힘 모은다
독립운동사 위상 등 대구 강점 강조
보훈문화 확산·역사교육 거점 기대
대구시는 지역의 독립운동 유산을 보존하기 위해 독립기념관 분원 유치를 적극 추진할 계획이라고 17일 밝혔다. 독립기념관 분원 유치를 위해 최근 추진 상황 점검 회의를 여는 등 총력전에 나선 모습이다.
대구는 독립운동사에서 높은 위상을 차지하고 있다. 대한광복회가 대구에서 결성됐고, 최초 국권수호운동인 국채보상운동도 대구에서 시작됐다. 대구형무소에는 수많은 순국 애국지사가 수감됐었다. 현재는 형무소 옛터에 역사관을 조성해 기념하고 있다. 국내 유일의 독립운동가 전용 국립묘지인 ‘국립신암선열공원’ 역시 대구에 있다.
지역에서는 독립운동 관련 역사적 자산을 바탕으로 독립운동 정신을 계승할 국가 기념시설 설치 필요성이 지속해서 제기됐다. 분원 유치 기회는 지난해 12월 충남 천안 독립기념관의 분원을 다른 지역에 설치할 수 있도록 하는 조항을 담은 독립기념관법 개정안이 국회에서 발의되면서 생겼다.
시는 개정안 통과 여부가 향후 독립기념관 분원 설치의 중요한 전환점이 될 것으로 보고 선제적으로 대응한다는 방침이다. 시는 법 개정 논의 상황을 주시하면서 중앙정부와 관련 기관에 분원 유치의 필요성과 당위성을 집중적으로 건의할 계획이다. 또 지역 보훈단체와의 협력도 강화해 범시민적 유치 열기를 확산시킬 방침이다.
시는 국립 독립기념관 분원이 대구에 건립되면 지역 독립운동사를 재조명하고 보훈 문화를 확산시키는 역사교육 거점 역할을 하게 될 것이라고 기대한다. 또 독립기념관 분원을 지역의 문화·관광자원과 연계한 대구의 새로운 역사문화 랜드마크로 삼을 계획이다.
지역 보훈단체들도 힘을 보태고 있다. 지방선거를 앞두고 관련 포럼 등을 개최하며 유치 분위기를 띄우고 있다. 이재홍 대구시 보건복지국장은 “대구는 독립운동의 중심지로 우리 민족의 자주와 독립을 위해 헌신한 역사와 정신이 살아있는 도시”라며 “민관이 긴밀히 협력해 독립기념관 분원이 대구에 조성될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사