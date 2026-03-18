중앙선·강릉선 등 KTX 운행… “전국이 반나절 생활권”
삼척·울진·영덕·포항역 등 정차 “KTX운행 확대로 관광 활성화”
중앙선·강릉선 KTX 운행이 확대되고, 동해선에도 KTX-이음이 투입되면서 전국이 ‘반나절 생활권’에 가까워지고 있다.
한국철도공사(코레일)는 지난해 12월 중앙선 청량리~부전 구간의 KTX-이음 운행 시간을 3시간38분까지 단축하고 열차 운행 횟수를 확대했다고 17일 밝혔다. 운행 횟수는 주중 하루 6회에서 16회(상·하 8회)로, 주말에는 18회(상·하 9회)로 확대했다. 청량리~안동 구간도 하루 18회에서 20회로 운행 횟수를 늘렸다.
중앙선은 부산 신해운대역·센텀역·기장역, 울산 북울산역·남창역, 남양주 덕소역에도 추가 정차하고 있다. 하루 평균 7500명이 이 노선을 이용하며 누적 이용객 수는 275만명에 달하는 것으로 집계됐다.
강릉선은 청량리~강릉 구간의 KTX-이음 열차를 하루 4회(상·하 2회) 증편했다. 좌석은 하루 1524석이 늘어 연간 55만6000석이 확대됐다. 이용객은 하루 평균 1만7000명으로 전년 동기 대비 11.4% 증가했다.
지난해부터 KTX-이음 운행을 시작한 동해선 강릉~부전 구간은 하루 6회(상·하 3회) 운행하고 있다. 부전·동대구행 ITX-마음과 누리로 열차는 왕복 16회(상·하 8회)를 유지한다.
동해선은 특히 강릉선 KTX-이음이 정차하는 정동진과 묵호, 동해역을 포함해 삼척, 경북 울진, 영덕, 포항, 경주, 울산 태화강역에도 정차한다. KTX 신규 투입으로 강릉~부전 구간의 평균 소요시간은 ITX-마음보다 1시간10분 빨라진 3시간54분으로 줄었다.
전국 곳곳에 KTX가 달리기 시작하면서 지역도 함께 살아났다. 동해선 KTX 개통으로 서울역에서 2시간29분 만에 도착할 수 있게 된 묵호역의 경우 지난 1월에만 5만5000여명이 찾은 새로운 인기 관광지로 떠올랐다. 이는 2024년 월평균 방문객 2만7000명, 지난해 월평균 방문객 3만7000명을 크게 웃도는 수치다.
코레일은 많은 사람들이 전국의 명소를 찾을 수 있도록 ‘2026 여행가는 달’ 기간에 인구감소지역 여행상품 혜택을 확대하기로 했다. 철도관광 활성화 협약을 맺은 42개 지자체의 자유여행 상품을 이용하면 열차 운임의 100% 할인쿠폰을 받을 수 있다.
코레일 관계자는 “KTX 운행 확대로 국민들의 이동 편의와 지역 간 접근성이 한층 높아질 것”이라며 “더 많은 국민이 철도의 혜택을 체감할 수 있도록 서비스를 지속적으로 개선하고, 지역 관광과 경제 활성화에도 기여하겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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