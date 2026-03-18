[임성수 특파원의 여기는 워싱턴] 밴스 ‘잠잠’ 루비오 ‘옹호’… 이란 전쟁이 낳은 미묘한 경쟁 구도

J D 밴스 미국 부통령이 지난 13일(현지시간) 노스캐롤라이나주 로키마운트에서 연설하고 있다. 오른쪽 사진은 지난 9일 워싱턴DC 국무부 청사에서 발언을 준비하는 마코 루비오 국무장관. 올해 미국의 대(對)이란·베네수엘라 군사작전에서 상대적으로 말을 아낀 밴스 부통령과 다르게 주도적으로 나선 루비오 장관은 입지를 높였다는 평가를 받는다. 로이터AP연합뉴스

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