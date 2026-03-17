함양산불 범인은 ‘봉대산 불다람쥐’… “불 보고 희열” 상습 방화 전력 60대
10년형 선고 후 출소해 다시 범행
올해 첫 대형 산불로 기록된 경남 함양군 산불 방화 피의자가 과거 상습적으로 불을 지른 혐의로 실형을 선고받았던 일명 ‘울산 봉대산 불다람쥐’로 확인됐다.
경남경찰청 형사기동대는 함양군 마천면 창원리 한 야산에 지난달 21일 불을 지른 혐의(산림보호법 위반 등)로 60대 A씨를 지난 13일 긴급체포해 구속했다고 16일 밝혔다. A씨는 “뉴스에서 산불 관련 내용을 보면서 희열을 느꼈고 불을 지르고 싶다는 충동을 참지 못했다”는 취지로 경찰에 진술한 것으로 알려졌다. A씨는 이번 함양군 산불을 포함해 지난 1월 29일 전북 남원 산내면 백일리와 지난달 7일 함양군 마천면 가흥리 등에서 3차례 야산에 불을 낸 혐의가 있는 것으로 조사됐다.
앞서 A씨는 1994~2011년 울산 동구 봉대산 일대에서 90차례 이상 상습적으로 불을 지른 혐의 등을 받았다. 당시 A씨에 대한 현상금은 3억원으로까지 치솟은 바 있다. A씨는 2011년 3월 검거된 후 2005~2011년 37차례 봉대산 등에 불을 낸 혐의로 징역 10년을 선고받았다. 공소시효가 남은 2005년 12월부터 2011년 3월까지 범행한 건수만으로 재판에 넘겨진 탓이었다. 울산 동구가 A씨를 상대로 낸 손해배상 청구 소송으로 4억2000만원 상당의 배상액이 확정되기도 했다.
A씨는 2021년 출소한 뒤 고향인 함양 지역으로 이사한 것으로 파악됐다. 앞서 지난달 21일 오후 9시14분쯤 함양군 마천면 일대에서 발생한 산불은 강풍을 타고 급속도로 확산하면서 진화에 어려움을 겪었다. 산불 영향 구역은 축구장 327개 면적인 234㏊로 추정됐다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
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