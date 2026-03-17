한·미, 이번주 3500억달러 대미 투자 협의
한국과 미국 측 무역 대표들이 한·미 무역 합의에 따른 3500억 달러(약 521조원) 규모 대미 투자 이행 방안을 논의하기 위해 이번 주 워싱턴DC에서 회동한다.
블룸버그통신은 16일(현지시간) 소식통을 인용해 한국 정부 관계자들과 미 상무부, 국가에너지위원회(NEDC) 대표들이 미국 에너지 프로젝트와 기타 산업 분야에 대한 잠재적 투자 방안을 논의하기 위해 만날 예정이라면서 이 같이 보도했다.
이번 협의는 대미 관세 협상 후속 조치의 일환인 ‘한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법’(대미투자특별법)이 지난 12일 국회 본회의에서 통과된 이후 이뤄지는 것이다. 해당 법은 3500억 달러 규모 대미 투자를 추진하기 위해 한미전략투자공사를 설립하는 내용을 담고 있다. 더불어민주당은 지난해 11월 26일 이 법을 발의했다.
블룸버그는 “도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 1월 26일 한국의 대미투자특별법 입법 지연을 문제 삼아 한·미 합의에 따라 인하했던 상호관세를 15%에서 25%로 재인상할 수 있다고 경고하면서 양국 간 투자 협의가 속도를 냈다”면서 “한국 정부 관계자는 이번 구상에 따른 한·미 에너지 프로젝트를 ‘트럼프 속도’로 신속히 확정하겠다는 입장을 거듭 강조했다”고 전했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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