인도 선박 통과시킨 이란 “호르무즈 통항, 대화 가능”

양국 조율로 LNG 운반선 2척 통과

이란 외무 “여러 국가들 통행 요청”

다른 나라에도 허용할지는 미지수

美 공동 대응 요청엔 서방국 입장차



이란이 호르무즈 해협 항해와 관련해 미국·이스라엘과 그 동맹국을 제외한 선박의 “안전한 통행”을 약속했지만 해협 통항 문제를 두고 각국의 입장은 엇갈린다. 가스 운반선 2척이 해협을 통과한 인도는 외교적 해법을 앞세우지만 나머지 국가들은 사정이 다르다.



블룸버그통신에 따르면 14일(현지시간) 인도 국적의 액화석유가스(LPG) 운반선 2대가 호르무즈 해협을 무사히 지나 페르시아만을 빠져나갔다. 이란 혁명수비대가 “누구든 지나가면 불태워버리겠다”는 엄포와 함께 기뢰까지 매설하면서 사실상 폐쇄됐던 호르무즈 해협을 아무런 어려움 없이 통과한 것이다.



이는 이란과 인도 정부 간 사전 조율이 있어 가능했다. S 자이샨카르 인도 외무장관은 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 “현재 그들(이란)과 대화를 나누고 있다”며 자국 운반선의 호르무즈 해협 통과는 양국 간 대화의 성과를 보여주는 사례라고 말했다. 다만 모든 인도 국적 선박의 통행이 허용된 것은 아니다. 페르시아만에 고립된 나머지 인도 선박들도 호르무즈 해협을 지나려면 개별적으로 이란 허가를 얻어야 한다. 자이샨카르 장관은 “논의를 통해 협력하고 해결책을 찾는 것이 아무것도 하지 않는 것보다 낫다”고 말했다.



하지만 여타 유럽·아시아 국가들이 인도처럼 대화로 문제를 해결할 수 있을지는 미지수다. 자이샨카르 장관은 “솔직히 말하자면 각국의 관계는 그 자체의 특성에 따라 성립되는 것”이라며 “우리(인도와 이란의 관계)를 다른 관계에 비교하긴 매우 어렵다”고 밝혔다.



이란은 공개적으론 제3국 선박들에 얼마든지 안전한 항행을 보장한다는 입장이다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 15일 CBS에 “우리와 논의하고자 하는 국가들에 대해서는 열린 자세를 가지고 있다”고 말했다. 프랑스와 이탈리아가 이란과 통행 협상에 돌입했다는 보도에는 “특정 국가를 언급할 순 없지만 여러 국가로부터 (통행) 요청을 받았다”고 말했다.



주요 서방국들은 이번 사태의 대응 방안을 두고 다소 입장이 갈린다. 먼저 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 공개적으로 군사 지원을 요청받은 영국은 기뢰탐지 드론과 요격용 드론 수천 대를 호르무즈 해협에 배치하는 방안을 검토 중이다. 에드 밀리밴드 영국 에너지안보장관은 BBC 방송에서 “해협이 다시 열리는 걸 도울 수 있는 어떤 선택지든 우리 동맹국들과 함께 검토하고 있다”고 말했다.



유럽연합(EU)도 16일 브뤼셀에서 외무장관들이 모여 호르무즈 해협 문제 해법을 논의했다. EU의 홍해 선박 보호 군사작전 ‘아스피데스’ 임무 범위를 호르무즈 해협까지 확대하는 방안이 검토되는 가운데 독일은 논의 전 “매우 회의적”이라는 입장을 밝혔다. 요한 바데풀 독일 외무장관은 15일 현지 ARD방송과의 인터뷰에서 “EU 함대가 (호르무즈 해협에) 당장 필요하지 않으며, 무엇보다도 독일의 참가는 전혀 필요하지 않다”고 선을 그었다.



천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이란이 호르무즈 해협 항해와 관련해 미국·이스라엘과 그 동맹국을 제외한 선박의 “안전한 통행”을 약속했지만 해협 통항 문제를 두고 각국의 입장은 엇갈린다. 가스 운반선 2척이 해협을 통과한 인도는 외교적 해법을 앞세우지만 나머지 국가들은 사정이 다르다.블룸버그통신에 따르면 14일(현지시간) 인도 국적의 액화석유가스(LPG) 운반선 2대가 호르무즈 해협을 무사히 지나 페르시아만을 빠져나갔다. 이란 혁명수비대가 “누구든 지나가면 불태워버리겠다”는 엄포와 함께 기뢰까지 매설하면서 사실상 폐쇄됐던 호르무즈 해협을 아무런 어려움 없이 통과한 것이다.이는 이란과 인도 정부 간 사전 조율이 있어 가능했다. S 자이샨카르 인도 외무장관은 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서 “현재 그들(이란)과 대화를 나누고 있다”며 자국 운반선의 호르무즈 해협 통과는 양국 간 대화의 성과를 보여주는 사례라고 말했다. 다만 모든 인도 국적 선박의 통행이 허용된 것은 아니다. 페르시아만에 고립된 나머지 인도 선박들도 호르무즈 해협을 지나려면 개별적으로 이란 허가를 얻어야 한다. 자이샨카르 장관은 “논의를 통해 협력하고 해결책을 찾는 것이 아무것도 하지 않는 것보다 낫다”고 말했다.하지만 여타 유럽·아시아 국가들이 인도처럼 대화로 문제를 해결할 수 있을지는 미지수다. 자이샨카르 장관은 “솔직히 말하자면 각국의 관계는 그 자체의 특성에 따라 성립되는 것”이라며 “우리(인도와 이란의 관계)를 다른 관계에 비교하긴 매우 어렵다”고 밝혔다.이란은 공개적으론 제3국 선박들에 얼마든지 안전한 항행을 보장한다는 입장이다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 15일 CBS에 “우리와 논의하고자 하는 국가들에 대해서는 열린 자세를 가지고 있다”고 말했다. 프랑스와 이탈리아가 이란과 통행 협상에 돌입했다는 보도에는 “특정 국가를 언급할 순 없지만 여러 국가로부터 (통행) 요청을 받았다”고 말했다.주요 서방국들은 이번 사태의 대응 방안을 두고 다소 입장이 갈린다. 먼저 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 공개적으로 군사 지원을 요청받은 영국은 기뢰탐지 드론과 요격용 드론 수천 대를 호르무즈 해협에 배치하는 방안을 검토 중이다. 에드 밀리밴드 영국 에너지안보장관은 BBC 방송에서 “해협이 다시 열리는 걸 도울 수 있는 어떤 선택지든 우리 동맹국들과 함께 검토하고 있다”고 말했다.유럽연합(EU)도 16일 브뤼셀에서 외무장관들이 모여 호르무즈 해협 문제 해법을 논의했다. EU의 홍해 선박 보호 군사작전 ‘아스피데스’ 임무 범위를 호르무즈 해협까지 확대하는 방안이 검토되는 가운데 독일은 논의 전 “매우 회의적”이라는 입장을 밝혔다. 요한 바데풀 독일 외무장관은 15일 현지 ARD방송과의 인터뷰에서 “EU 함대가 (호르무즈 해협에) 당장 필요하지 않으며, 무엇보다도 독일의 참가는 전혀 필요하지 않다”고 선을 그었다.천양우 기자 yahoo@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지