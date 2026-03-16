트럼프 “함정 파견 기억”… 中엔 정상회담 연기 압박
호르무즈 해협 호위 군사 작전에
동맹국 동참 요구 점점 거칠어져
정부 “美측 정확한 진의 파악 중”
도널드 트럼프 미국 대통령이 15일(현지시간) 호르무즈 해협 개방을 위한 군사 작전에 동참하지 않는 국가를 기억할 것이라고 말했다. 중국의 동참 여부를 알고 싶다며 이달 말로 예정된 미·중 정상회담을 연기할 수 있다고도 했다. 전날까지 참여를 바란다던 트럼프 대통령의 군사 작전 동참 요구가 점차 거칠어지고 있다.
트럼프는 이날 대통령 전용기에서 “호르무즈 해협을 호위할 연합체 구성을 위해 약 7개국에 참여를 요구했다”며 “연합이 구성되면 (작전을) 즉시 시작할 것”이라고 밝혔다. 트럼프는 전날 트루스소셜에 한국 일본 프랑스 영국 등 동맹 4개국에 중국을 포함한 후 호르무즈 해협 군함 파견을 요청했는데 이날은 7개국으로 늘려 말했다. 다만 추가된 국가는 언급하지 않았다.
참여국에 대한 질문에 트럼프는 “말할 수 없다. 긍정적 반응을 보인 국가도 있고, 관여하기를 꺼리는 국가도 있다”고 답했다. 그러면서 “지원을 받든 받지 않든 나는 이건 말할 수 있다. 내가 그들에게도 전했는데 우리는 (참여 여부를) 기억할 것”이라고 말했다.
트럼프는 앞서 영국 파이낸셜타임스(FT)와의 인터뷰에서도 “그(호르무즈) 해협의 수혜자들이 그곳에서 나쁜 일이 일어나지 않도록 돕는 것이 당연하다”며 “중국과 유럽이 걸프 지역 석유에 크게 의존하고 있다”고 말했다. 이어 “아무런 반응이 없거나 부정적 반응이 나온다면 나토(NATO·북대서양조약기구)의 미래에 매우 나쁜 일이 될 것으로 생각한다”고 덧붙였다. 한국에도 같은 요구를 한 만큼 비슷한 압박을 가할 가능성이 크다.
정상회담을 앞둔 중국도 예외가 아니었다. 트럼프는 FT 인터뷰에서 “중국도 도와야 한다. 중국은 석유의 90%를 이 해협에서 얻기 때문”이라며 정상회담까지 기다리는 것은 너무 늦다고 말했다. 그러면서 “그 전에 입장을 알고 싶다. 2주라는 시간은 긴 시간”이라며 “우리는 (정상회담을) 연기할 수도 있다”고 덧붙였다.
미국이 이르면 이번 주 호르무즈 호위 연합체 구성을 발표할 예정이라는 보도도 나왔다. 월스트리트저널(WSJ)은 이날 관련 계획을 보도하며 “이런 작전이 적대 행위가 끝나기 전에 시작될지 아니면 이후에 시작될지는 아직 논의 중인 것으로 전해졌다”고 보도했다.
이규연 청와대 홍보소통수석은 “한·미 간 충분한 시간을 갖고 논의한 뒤 신중히 결정해야 할 사안”이라며 “(관련해) 한·미 간 긴밀히 연락하고 있는 것으로 알고 있다. (미 측의) 정확한 진의를 파악하는 중”이라고 밝혔다. 다만 공식 경로를 통한 협의는 아직 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다.
워싱턴=임성수 특파원, 이동환 기자 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사