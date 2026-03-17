삼성重, 조선업계 최초 ‘로봇 배관 공장’ 가동
年10만개 스풀 생산 로보팹 준공
“조선산업 제조 경쟁력 업그레이드”
삼성중공업이 조선업계 최초로 ‘배관 스풀(Spool) 제작 자동화’ 공장을 가동한다. 선박의 혈관 역할을 하는 배관을 하나의 단위로 조립하는 전 과정을 첨단 로봇기술로 자동화한 것이다.
삼성중공업은 16일 경남 함안 칠서공단에 배관 스풀 제작 자동화 공장 ‘파이프 로보팹’을 준공하고 본격 가동에 들어간다고 밝혔다.
배관 스풀은 선박 내부 가스·연료 등을 전달하는 배관망의 기본 단위 모듈이다. 설계 도면에 따라 엘보(구부러진 관)·티(T자 관)·플랜지(원형 접합판) 등을 용접해서 만든다. 선박 한 척에 수천 개 이상의 배관 스풀이 필요한데, 선박 공간에 맞춰 각기 다른 설계와 정밀한 용접 작업이 필요하기 때문에 자동화가 쉽지 않은 분야로 평가돼 왔다.
삼성중공업은 배관 설계부터 물류·가공·계측·용접까지 전 공정을 통합한 스마트 관리 시스템을 구축하고 이를 비전 AI(시각 정보로 사물을 인식하는 인공지능) 기술과 결합해 자동화 생산 체계를 구현했다. 이는 조선업계 첫 사례로, 배관 스풀의 공기 단축은 물론 균일한 품질과 작업자 안전까지 확보했다는 게 회사 측 설명이다.
파이프 로보팹은 연면적 6500㎡ 규모로 연간 약 10만개의 배관 스풀을 생산할 수 있는 능력을 갖췄다. 삼성중공업은 이번 자동화 공장이 국내 조선업의 경쟁력을 높일뿐 아니라 반도체 같은 첨단 산업군의 배관 공급망에도 활용될 수 있을 거라 보고 있다. 회사 관계자는 “과거에는 수작업이었던 고정밀 배관 작업을 자동화해 생산 효율을 훨씬 높인 것”이라며 “파이프가 필요한 타 산업으로 공급망 확장이 가능한 획기적 성과”라고 설명했다.
배관 스풀 자동화는 향후 한·미 조선협력 프로젝트인 ‘마스가’ 사업 추진에도 기여할 것으로 기대된다. 미국에 조선업 관련 전문 인력이 부족한 만큼 미국 현지에 배관 스풀 자동화 공장을 짓거나 자동화 공장에서 생산한 배관을 공급하는 방식으로 사업 매출 및 이익을 끌어올릴 수 있다는 관측이다.
삼성중공업은 지난해 10월 구축한 ‘엔지니어링 데이터 허브’(S-EDH)를 기반으로 설계·구매·생산 등 전 부문을 연결하는 디지털 전환을 통해 스마트 조선소 전환을 추진 중이다. 최성안 삼성중공업 대표이사는 “파이프 로보팹은 숙련된 용접 기술과 3X(인공지능·디지털·로봇 전환) 기술의 융합을 통해 배관 스풀 공정을 혁신화한 현장”이라며 “조선산업의 제조 경쟁력이 한 단계 업그레이드 되는 계기가 될 것”이라고 강조했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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