유조선 1척 호위에 군함 2척 필요… “해협 장악 지상전 불가피”
트럼프 ‘호르무즈 호위 연합’ 압박
“지금 시행하기엔 너무 위험” 평가
600여척 스톱… 물동량 회복 한계
지상전 땐 트럼프 거센 비판 직면
도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에서 유조선을 보호하기 위해 한국 등 7개국에 ‘호위 연합’ 참여를 압박했지만 정작 호위 작전이 시작돼도 물동량 회복 효과는 제한적일 것으로 전망된다. 결국 제해권 장악이 필수적이며 이를 위해서는 지상군 투입이 불가피하다는 분석이 나온다.
월스트리트저널(WSJ)은 15일(현지시간) 안보 전문가들을 인용해 “호르무즈 해협에서 호위 작전을 수행하려면 유조선 1척당 2척의 군함이 필요하다”며 “유조선을 5~10척의 선단 단위로 구성하면 12척의 군함으로 호위할 수 있다”고 전했다. 호르무즈 해협은 폭이 최소 33㎞까지 좁아지는 데다 수심도 얕아 대형 선박은 이란 측 영해를 지나가야 한다. 이런 지형적 특성상 이란 해안에서 날아오는 미사일·드론을 요격하려면 유조선보다 많은 군함이 필요하다는 게 전문가들의 견해다.
전직 미 해군 장교인 브라이언 클라크 허드슨연구소 선임연구원은 WSJ에 “호위 작전에는 군함과 더불어 최소 12대의 ‘MQ-9 리퍼’ 드론도 상시 비행하며 이란 해안에 발사대가 있는지 파악해야 한다”며 “수천명의 군인과 상당한 예산, 수개월의 작전 기간이 필요할 것”이라고 말했다. 호르무즈 해협 일대에서 군함을 지휘했던 닐 모리세티 전 영국 해군 제독은 호위 작전에 대해 가디언에 “지금 시행하기엔 너무 위험하다”고 평가했다.
호위 작전이 성공적으로 수행돼도 지난달 28일 개전 이후 해협 주변에 멈춰 선 유조선·화물선 등 상선 600여척의 정체를 해소하려면 수개월이 소요될 것으로 예상된다. 영국 해운 분석 업체 로이드리스트는 “최상의 시나리오에서도 하루 상선 이동량은 전쟁 전 대비 10%를 밑돌 것”이라며 “해협을 통과하는 선박을 매일 5~10척으로 제한하는 것이 유일하게 가능한 방안”이라고 제시했다.
결국 미국이 지상군을 투입해 이란 서남부 해안을 장악하지 않는 한 유조선의 안전한 항행을 보장할 수 없다는 전망도 나온다. 트럼프 대통령이 이 지역에 지상전을 결정할 경우 미 해병대가 가장 먼저 투입될 것으로 예상된다. 미 해병 2500여명이 이미 중동으로 향했다.
미국 비영리단체 해군연구소(USNI)에 따르면 일본 오키나와에 주둔했던 제31해병원정대 병력이 중동에 파견됐다. 이들은 미 해병대에서 유일하게 상시 전방에 배치된 원정군으로, 이란 연안이나 섬에 상륙하는 점령 작전이 가능하다. 비전투 상황에선 중동 전역 민간인 철수 작전에 투입할 수 있어 트럼프 대통령에게 다양한 선택지를 제공할 것으로 보인다.
하지만 트럼프 대통령이 지상전을 결정하면 미국 내 거센 비판 여론에 직면할 가능성이 크다. 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 대니얼 바이먼 책임연구원은 “소수 정예 병력을 투입하면 그들을 지원할 지상군을 더 많이 파병해야 한다”며 “(이란 공격 결정보다) 더 큰 도박을 걸어야 하는 문제”라고 말했다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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