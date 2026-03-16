야외·수십만 인파·190개국 시청… 스트리밍 새 역사 쓴다
넷플릭스, 최대 동시 접속 도전
분산 전송 어플라이언스 1만8000개
1000억대 투입 추산 대형 프로젝트
글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 강자 넷플릭스가 21일 방탄소년단(BTS) 컴백 무대를 통해 라이브 스트리밍 분야에서도 새 역사를 쓰려 한다. 2023년부터 다양한 라이브 콘텐츠를 선보여 온 넷플릭스지만, 이번 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)’은 또 다른 차원의 도전이다. 탁 트인 야외 공간에 수십만명의 인파가 밀집하며 발생하는 변수, 190개국에 끊김 없이 송출을 완료해야 하는 기술적 문제 등을 어떻게 극복할지에 관심이 집중된다. 넷플릭스는 이번 콘텐츠를 위해 역대급 비용을 들인 것으로 전해졌다. 생중계 성공 여부와 더불어 종전 라이브 콘텐츠 최대 동시 접속자 기록을 갈아치울 수 있을지도 관전 포인트다.
16일 업계에 따르면 넷플릭스는 이번 공연 생방송 준비에 그간 축적해 온 기술을 모두 쏟아붓고 있다. 넷플릭스 라이브 콘텐츠는 단일 조직이 아닌 여러 전문 엔지니어팀 간 협업으로 제작된다. 두 달 전 이미 일정이 발표된 BTS 무대 역시 각 팀 최고 전문가들이 참여했다. 2024년 동시 접속자 수만 6500만명을 기록했던 제이크 폴과 마이크 타이슨의 복싱 맞대결, 지난 1월 대만 타이베이 초고층 빌딩 등반 과정을 담은 ‘스카이스크레이퍼 라이브’ 등 굵직한 라이브 콘텐츠를 맡아온 베테랑들이 입국해 막바지 작업을 진행 중인 것으로 전해졌다.
넷플릭스 측은 자체 콘텐츠 전송 네트워크(CDN) ‘오픈 커넥트’를 통해 대규모 동시 시청 환경도 무리 없이 구현할 것으로 본다. 안정적인 콘텐츠 공급을 위해 이미 전 세계 175개국 데이터센터에 전용 장비 ‘어플라이언스’ 1만8000개를 설치한 상태다.
업계에서는 넷플릭스가 방송에 투입한 비용이 1000억원을 훌쩍 넘길 것이라는 말도 나온다. 한 업계 관계자는 “난이도가 높지 않은 생방송을 1시간 정도 송출할 때도 스태프 1인당 100만원 단위 비용을 생각해야 한다”며 “BTS 공연 정도라면 어마어마한 금액이 필요할 것”이라고 전했다.
이런 숱한 과제에도 불구하고 넷플릭스가 BTS 공연 단독 중계에 나선 배경은 분명하다. 전 세계 시청자를 동시에 결집시켜 글로벌 라이브 시장 주도권을 확실히 쥐겠다는 전략이다. BTS는 2020년 유료 온라인 공연 ‘방방콘 더 라이브’로 약 75만6000명의 동시 접속자를 달성, ‘세계에서 가장 많이 본 라이브 스트리밍 콘서트’로 기네스 신기록에 등재됐다. 이번 공연 역시 티저 공개만으로 넷플릭스 인스타그램 역대 최다 ‘좋아요’를 받은 만큼 또 하나의 기념비를 세울 것이라는 전망이 우세하다.
박선영 양윤선 기자 pomme@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사