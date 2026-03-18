서울 첫 ‘뉴미디어 특화’ 서서울미술관 개관
금천구에 시립미술관 일곱번째 분관
문화격차 해소 기대… 공원과도 연결
옛 구로공단이 있었던 서울의 문화소외 지역 금천구에 공립미술관이 생겼다. 서울시립미술관의 7번째 분관인 서울시립서서울미술관이 최근 금천구청 옆에 개관했다(사진).
‘울릉도 코스모스 호텔’로 유명한 김찬중 건축가가 설계한 이 미술관은 금나래중앙공원을 낀 위치, 도심 고층 아파트 안에 연면적 7186㎡(약 540평) 지하 2층 지상 1층의 저층형 건축 구조가 시각적으로 숨통을 틔워 주는 것이 특징이었다. 공원이 미술관 정원처럼 담 없이 연결된 점도 눈에 띄었다. 서남권 첫 공립미술관이라는 점에서 문화소외 계층의 접근성을 높여 서울의 지역 간 문화 격차 해소에 기여할 것으로 기대된다.
이 분관은 서울시 최초의 공공 뉴미디어 특화 미술관을 표방한다. 회화와 조각 등 전통적인 예술 대신 사진·영상·퍼포먼스와 드론, 코딩 같은 과학 기술까지 접목한 예술 분야를 선보일 예정이다.
개관을 기념해 서서울미술관 건립 과정을 조명하는 전시 ‘우리의 시간은 여기서부터’가 지난 12일부터 진행되고 있다. 사진작가 김태동씨는 건물 건립 과정을 찍었고, 신지선씨는 가상 인물을 내세워 구로공단 등 지역 이야기를 영상으로 풀었다. 특별 퍼포먼스 ‘호흡’도 진행돼 다음 달 12일까지 27팀이 참여해 호흡을 주제로 한 공연 총 30개를 선보인다.
지난 12일 개관식에는 미술계 인사 외에도 유모차를 끌고 산책 겸 들른 주민들도 적지 않았다. 세 살 손녀와 구경 나온 주민 김애환(64)씨는 “건립 이야기가 나온 뒤 10년 가까이 걸렸다. 마침내 개관해 너무 기쁘다”고 말했다.
글·사진=손영옥 미술전문기자
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