글로벌 금융위기 이후 17년 만… 환율 1500원 ‘뉴노멀’되나
전쟁 길어질수록 고환율 고착화
재경부 “필요할 경우 구두개입”
민주당 ‘환율 안정 3법’ 심사 착수
한국은행은 신중한 대응 무게
원·달러 환율이 16일 장중 1500원을 넘어섰다. 미국·이란 전쟁 장기화 가능성에 국제유가가 급등하면서 심리적 마지노선으로 여겨졌던 1500원 선이 뚫렸다. 환율이 주간거래에서 1500원을 터치한 것은 글로벌 금융위기 당시인 2009년 3월 이후 17년 만이다. 외환시장에선 중동 리스크 탓에 국제유가가 100달러를 넘는 상황이 계속될 경우 환율 1500원대가 ‘뉴노멀’이 될 수 있다는 우려도 나온다.
이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 7.3원 오른 1501.0원으로 장을 시작했다. 개장 이후 환율은 소폭 하락해 1490원대에서 등락을 반복하다 전 거래일 대비 3.8원 상승한 1497.5원(오후 3시30분 종가 기준)으로 마감했다.
환율은 이미 지난 4일과 13일 야간거래에서 1500원을 넘겼다. 다만 야간거래는 주간거래보다 거래량이 적어 변동폭이 크기 때문에 주간거래 1500원 기록과는 무게감이 다르다는 평가다. 이란의 호르무즈 해협 봉쇄로 안전자산 선호 심리가 강해지면서 원화 약세 압력이 확대된 영향이 크다.
시장에선 중동발 지정학적 불안이 장기화할 경우 1500원대 환율이 일시적 현상에 그치지 않을 수 있다는 관측이 힘을 얻고 있다. 문정희 KB국민은행 연구원은 “유가 110달러가 가시화되면 환율이 1500원대 상단까지 치솟을 수 있다”며 “전쟁 기간이 길어질수록 불안심리 탓에 고환율 기조가 고착화될 것”이라고 전망했다.
외환당국은 시장 상황을 주시하며 대응 수위를 조절하는 모습이다. 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 지난 14일 한·일 재무장관 회의 후 기자들과 만나 “중동 상황 안정이 중요하지만 필요하면 구두개입을 할 수 있다”고 밝혔다.
다만 아직까지는 강도 높은 실탄 개입보다는 신중 대응에 무게가 실린다. 한국은행은 16일 중동 상황 점검 태스크포스(TF) 내부 회의를 열었지만, 환율과 관련한 별도 공식 메시지는 내지 않았다. 지난 4일과 9일 “최근 환율 수준이 한국 경제의 펀더멘털과 괴리돼 있어 필요시 적절한 시장안정화 조치를 실시하겠다”는 취지의 구두개입성 입장을 냈던 것과 비교하면 한층 조심스러운 분위기다.
향후 대응의 초점도 환율 수준 자체를 인위적으로 끌어내리기보다 급격한 변동성을 완화하는 데 맞춰질 가능성이 크다. 구두개입 외에도 환매조건부채권(RP) 매입을 통한 시중 유동성 관리, 외국환평형기금채권(외평채) 발행을 통한 달러 조달, 국민연금의 환헤지(환율변동 위험회피) 비중 확대 등이 가능한 대응 수단으로 거론된다. 시장에 직접 달러를 공급하는 스무딩 오퍼레이션(미세조정)에 나설 가능성도 있다.
정치권도 환율 안정을 위한 입법에 속도를 내고 있다. 국회 재정경제위원회는 이날 정태호 더불어민주당 재경위 간사가 대표발의한 이른바 ‘환율 안정 3법’(조세특례제한법 개정안) 심사에 착수했다. 개정안에는 개인이 해외주식을 매도한 뒤 국내 자본시장에 재투자할 경우 양도소득세 부담을 덜어주는 내용이 담겼다. 이 경우 거래는 국내시장복귀계좌(RIA)를 통해 이뤄져야 한다. 해외주식을 팔아 환헤지 파생상품에 투자하면 매입액의 5%를 양도소득에서 제외하는 과세특례를 신설하고, 국내 기업이 해외 자회사로부터 들여오는 배당금에 전면 비과세 혜택을 주는 방안도 포함됐다. 민주당은 환율 안정 3법을 오는 19일 본회의에서 최종 처리할 계획이다.
박세환 박성영 한웅희 기자 foryou@kmib.co.kr
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