“불 지르고 같이 끄자고?”… 호르무즈 파병 선 그은 중국
정상회담 연기 압박에 “소통 유지”
중국 관영 매체가 도널드 트럼프 미국 대통령의 호르무즈 해협 군함 파견 요청에 대해 “불을 질러 놓고 같이 불을 끄자는 격”이라고 비판했다.
중국공산당 기관지 인민일보 계열의 영자지 글로벌타임스는 16일 게재한 사설에서 “여러 국가의 군함으로 해협을 채우는 것은 안보를 확보하는 게 아니라 분쟁의 불씨를 만들 뿐”이라며 이같이 지적했다. 이어 “군함 중 한 척이라도 공격받는다면 그 여파는 누구도 통제할 수 없을 정도로 빠르게 확산할 수 있다”면서 “해협 개방과 안전 유지를 위한 국제 협력이 아니라 치밀하게 계획된 위험 전가”라고 주장했다. 또 “미국은 누가 군함을 보낼 것인지를 묻고 중국은 어떻게 전쟁을 멈출 것인지를 묻는다”면서 “중국은 군사적 확전보다 외교적 해결로의 전환을 촉구한다”고 강조했다.
글로벌타임스는 이날 별도 기사에서도 전문가 의견을 인용해 “호르무즈 해협 봉쇄의 근본 원인이 미국과 이스라엘의 이란 공격에 있다는 점을 고려할 때 미국이 더 많은 국가를 분쟁에 끌어들이는 것은 문제의 본질을 왜곡하는 것”이라고 비난했다.
린젠 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 관련 질문을 받고 “각국은 즉각 군사 행동을 중단하고 추가적인 긴장 고조를 피해야 한다”고 밝혔다. 군사적 충돌이 이어지는 현 상황에선 미국의 호르무즈 해협 군함 배치 요청을 받아들일 수 없다는 취지다. 도널드 트럼프 대통령이 중국이 협조하지 않으면 미·중 정상회담을 연기할 수 있다고 언급한 데 대해선 “정상 외교는 미·중 관계에서 대체 불가능한 전략적 선도 역할을 한다”며 “미·중 양측은 트럼프 대통령의 방중과 관련해 계속 소통을 유지하고 있다”고 답했다.
트럼프 대통령은 오는 31일 중국을 방문해 시진핑 국가주석과 정상회담을 한다. 로이터통신 등에 따르면 스콧 베선트 재무부 장관 등 미국 대표단과 허리펑 중국 국무원 부총리 등 중국 대표단은 15일 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 회담하고 정상회담 의제 등을 논의했다.
미국 측은 미국산 농산물 수입 확대와 보잉 항공기 및 석탄·석유·천연가스 구매, 희토류 등 중국산 핵심광물의 안정적 공급 등을 요구했고, 중국 측은 농산물 추가 구매에 개방적 태도를 보인 것으로 알려졌다. 양측은 미·중 간 무역 및 투자를 관리할 ‘무역위원회’와 ‘투자위원회’ 등 새로운 공식 협의기구 설립 문제도 논의해 무역위 설립에 진전을 본 것으로 전해졌다.
베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr
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