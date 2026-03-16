어르고 달래고 吳·張 벼랑끝서 물밑협상 치열
吳 “대표 2선후퇴 요구한 것 아냐”
張, 박민영 재임명 보류 吳에 손짓
혁신 선대위 놓고 여전히 평행선
국민의힘 서울시장 후보 2차 추가 공모 마감일을 하루 앞두고 오세훈 시장과 장동혁 지도부 간 물밑 조율이 치열해지고 있다. 오 시장 측은 혁신형 선거대책위원회 구성이 장 대표의 2선 후퇴를 뜻하는 것은 아니라는 메시지를 전했고, 지도부는 박민영 미디어대변인을 재임명하지 않으며 오 시장 측 요구를 일부 수용했다. 양측이 일부 양보하는 모습을 보인 것이지만 여전히 견해차는 팽팽해 후보 접수 여부는 미지수다.
박성훈 수석대변인은 16일 당 최고위원회의 직후 “박 미디어대변인 등에 대한 임기연장 안건이 상정되지 않았다”며 “장 대표가 여러 목소리를 듣고 상정 준비가 돼 있지 않다고 판단했다”고 밝혔다. ‘윤어게인’ 세력에 동조하며 당권파 스피커로 활동해 온 박 미디어대변인의 임기는 지난 14일까지였다. 이날 최고위에 재임명 안건이 상정될 예정이었으나 지도부가 이를 보류했다. 한 지도부는 “오 시장이 인적 쇄신을 콕 집어 얘기한 상황에서 논란 자체를 경계해 아예 안건에서 뺐다”고 말했다.
오 시장 측도 혁신 선대위 구성이 장 대표의 2선 후퇴로 직결되지 않는다는 메시지를 지도부에 전한 것으로 파악됐다. 오 시장 측 관계자는 “지도부의 권위를 인정하면서 수도권 선거를 치를 혁신 지도부를 꾸리는 ‘투 트랙’으로 가자는 것”이라고 설명했다. 장 대표가 수용할 여지를 남긴 셈이다.
양측은 다양한 루트로 물밑 접촉을 이어가는 것으로 전해졌다. 다만 입장차가 아직 현격해 오 시장이 공모 절차에 불응할 가능성도 여전하다. 오 시장 측은 혁신 선대위를 구성해 당 기조를 바꾸는 게 핵심이라는 입장인 것으로 전해졌다. 혁신 선대위원장으로 지도부의 강경보수 이미지를 중화할 중도보수 인사를 세워야 한다는 입장이다. 반면 박 수석대변인은 “오 시장이 말하는 혁신 선대위의 의미가 정확히 무엇인지 모르겠다”며 “특히 일각에서 거론되는 특정 인물들을 혁신 선대위원장으로 임명하는 방식은 젊고 미래를 위해 나아가려고 하는 당의 움직임에 부합하지 않는다”고 말했다.
당 안팎에서 혁신 선대위원장으로 거론되는 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 통화에서 “제안을 받은 적도, 직을 맡을 생각도, 관심도 없다”며 선을 그었다. 이어 “지금 당내 사정을 봤을 때 내가 역할을 할 수 있는 게 없다”며 “객관적으로 국민의힘은 더 변화할 가능성이 보이지 않는다. 지금 상태로 선거를 치를 수밖에 없을 것”이라고 말했다.
이형민 정우진 최수진 기자 gilels@kmib.co.kr
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