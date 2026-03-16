시사 전체기사

어르고 달래고 吳·張 벼랑끝서 물밑협상 치열

입력:2026-03-16 19:02
수정:2026-03-16 19:04
공유하기
글자 크기 조정

吳 “대표 2선후퇴 요구한 것 아냐”
張, 박민영 재임명 보류 吳에 손짓
혁신 선대위 놓고 여전히 평행선

장동혁 국민의힘 대표가 16일 국회에서 열린 최고위원회의에서 물을 마시고 있다(왼쪽 사진). 오세훈 시장은 공천 신청을 거부한 채 서울시청에서 열린 강북횡단 지하고속도로 건설 정책협의회 발족식에 참석했다. 이병주·윤웅 기자

국민의힘 서울시장 후보 2차 추가 공모 마감일을 하루 앞두고 오세훈 시장과 장동혁 지도부 간 물밑 조율이 치열해지고 있다. 오 시장 측은 혁신형 선거대책위원회 구성이 장 대표의 2선 후퇴를 뜻하는 것은 아니라는 메시지를 전했고, 지도부는 박민영 미디어대변인을 재임명하지 않으며 오 시장 측 요구를 일부 수용했다. 양측이 일부 양보하는 모습을 보인 것이지만 여전히 견해차는 팽팽해 후보 접수 여부는 미지수다.

박성훈 수석대변인은 16일 당 최고위원회의 직후 “박 미디어대변인 등에 대한 임기연장 안건이 상정되지 않았다”며 “장 대표가 여러 목소리를 듣고 상정 준비가 돼 있지 않다고 판단했다”고 밝혔다. ‘윤어게인’ 세력에 동조하며 당권파 스피커로 활동해 온 박 미디어대변인의 임기는 지난 14일까지였다. 이날 최고위에 재임명 안건이 상정될 예정이었으나 지도부가 이를 보류했다. 한 지도부는 “오 시장이 인적 쇄신을 콕 집어 얘기한 상황에서 논란 자체를 경계해 아예 안건에서 뺐다”고 말했다.

오 시장 측도 혁신 선대위 구성이 장 대표의 2선 후퇴로 직결되지 않는다는 메시지를 지도부에 전한 것으로 파악됐다. 오 시장 측 관계자는 “지도부의 권위를 인정하면서 수도권 선거를 치를 혁신 지도부를 꾸리는 ‘투 트랙’으로 가자는 것”이라고 설명했다. 장 대표가 수용할 여지를 남긴 셈이다.

양측은 다양한 루트로 물밑 접촉을 이어가는 것으로 전해졌다. 다만 입장차가 아직 현격해 오 시장이 공모 절차에 불응할 가능성도 여전하다. 오 시장 측은 혁신 선대위를 구성해 당 기조를 바꾸는 게 핵심이라는 입장인 것으로 전해졌다. 혁신 선대위원장으로 지도부의 강경보수 이미지를 중화할 중도보수 인사를 세워야 한다는 입장이다. 반면 박 수석대변인은 “오 시장이 말하는 혁신 선대위의 의미가 정확히 무엇인지 모르겠다”며 “특히 일각에서 거론되는 특정 인물들을 혁신 선대위원장으로 임명하는 방식은 젊고 미래를 위해 나아가려고 하는 당의 움직임에 부합하지 않는다”고 말했다.

당 안팎에서 혁신 선대위원장으로 거론되는 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 통화에서 “제안을 받은 적도, 직을 맡을 생각도, 관심도 없다”며 선을 그었다. 이어 “지금 당내 사정을 봤을 때 내가 역할을 할 수 있는 게 없다”며 “객관적으로 국민의힘은 더 변화할 가능성이 보이지 않는다. 지금 상태로 선거를 치를 수밖에 없을 것”이라고 말했다.

이형민 정우진 최수진 기자 gilels@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
정우진 기자
정치부
정우진 기자
620
국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
트럼프 “함정 파견 기억”… 中엔 정상회담 연기 압박
유조선 1척 호위에 군함 2척 필요… “해협 장악 지상전 불가피”
[단독] ‘커터칼은 살인 도구인가’… 가덕도 테러 수사 쟁점으로
‘명심’ 업은 정원오에 與 너도나도 명심 마케팅
[단독] 합수본, ‘김건희 일가 공장 거래’ 신천지 자금 정황 확인
‘컷오프’ 김영환 충북지사 “잘못된 결정 바로 잡겠다”
‘모텔 연쇄 살인’ 추가 피해자 3명 더…1명 동일약물 검출
‘수개월간 노렸다’… 진천 단독주택 3인조 강도 쇠고랑
국민일보 신문구독