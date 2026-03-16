감사원 “한강버스 총사업비 최소 351억원 축소 산정”
속도 목표치 미달 등 감사 결과 발표
서울시 “감사 내용 수용” 보완 방침
‘오세훈표 한강 프로젝트’인 서울시 한강버스 사업 추진 과정에서 총사업비가 최소 351억원 축소 산정된 상태로 경제성 분석이 진행됐다는 감사 결과가 나왔다. 한강버스가 애초 목표 속도를 충족하지 못할 것을 예상하고도 서울시가 이를 토대로 운항 계획을 수립한 것으로 조사됐다.
감사원은 한강버스 및 여의도 선착장 조성사업과 관련한 국회 요구 감사를 실시한 결과 이런 내용의 절차상 위법 사항이 발견됐다고 16일 밝혔다. 한강버스 사업은 서울시가 7개 선착장을 조성하고, 공모를 통해 선정된 민간사업자가 선박을 도입·운영하는 방식으로 추진됐다.
서울시는 시 재정이 투입되는 선착장 하부시설 조성비(212억원)만 비용으로 산정하고 선박 구입비 등 약 500억원은 민간 부담분이라는 이유로 총사업비에서 제외했다. 이를 토대로 자체 투자심사와 타당성 용역을 진행했다.
그러나 감사원은 이런 행위가 지방재정법 위반이라고 판단했다. 2023년 선박구입비 등을 포함한 총사업비는 563억원이었다. 2024년엔 친환경선박 도입, 운용 선박 수 증가로 총사업비는 1542억원까지 늘었다.
총비용 500억원이 넘는 사업은 행정안전부 중앙투자심사를 받아야 하고 이후 사업비가 늘면 재심사를 받아야 한다. 그러나 서울시 재정 투입분만 비용으로 산정되면서 이 절차가 이뤄지지 않았다.
시는 또 한강버스 속도가 목표치인 17노트를 달성하지 못할 것을 사전에 알고도 사업을 추진한 정황이 포착됐다. 감사원에 따르면 시는 2023년 12월 열린 관련 회의 등을 통해 선박들의 예상 속도가 14.5∼15.6노트에 불과하다는 것을 인지했다. 그런데도 대외적으로 운항 속도를 17노트로 발표했고, 이를 토대로 운항계획 및 시간표를 수립했다.
감사원은 “사업 선박 12척은 서울시가 17노트 기준으로 발표한 운항 소요시간(급행 54분·일반 75분)을 충족하기 어렵다”며 “새로운 수상 대중교통을 활성화해 시민 출퇴근 편의성을 향상한다는 사업 목적을 달성하지 못할 우려가 있다”고 지적했다. 서울시는 감사 결과를 수용하고 지적 사항을 보완하겠다고 밝혔다.
최예슬 김용헌 기자 smarty@kmib.co.kr
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