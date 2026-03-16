이스라엘 “최소 3주간 이란 추가 공습”… 장기전 태세 이란, 두바이공항도 때려
테헤란 공격 재개 후 “표적 수 천개”
이란은 “휴전·협상 요청한 적 없다”
이스라엘이 이란의 군사 인프라를 궤멸시키기 위해 최소 3주간 추가 공습을 이어가겠다는 방침을 밝히며 16일(현지시간) 테헤란을 겨냥한 광범위한 공습을 재개했다. 이란도 중동의 허브 공항인 아랍에미리트(UAE) 두바이 공항 등에 반격을 가했다.
AFP통신은 이스라엘군(IDF)이 이날 새벽 텔레그램을 통해 이란 테헤란 내 인프라를 겨냥한 광범위한 공습 사실을 밝혔다고 보도했다. 이스라엘군은 지난 24시간 동안 이란군 방공 시스템, 무기 저장소 등 군사 인프라를 겨냥한 작전을 통해 200개 이상의 목표물을 타격했다고 밝혔다. 뉴욕타임스에 따르면 이란 국내선인 메라바드 공항도 이번 공습으로 검은 연기에 휩싸였다. 또 친이란 무장정파 헤즈볼라를 겨냥한 공격도 이어져 레바논 베이루트 남쪽 외곽 지역을 심야 폭격했다. 레바논 내 사망자는 850명으로 늘어난 것으로 전해졌다.
이스라엘군은 이 같은 작전을 최소 3주 더 지속할 계획이다. IDF 대변인 에피 데프린 준장은 CNN과의 인터뷰에서 “아직 공격해야 할 표적이 수천 개나 남아 있다”며 “우리는 이란 정권을 약화시키는 목표를 달성하기 위해 미국과 협력해 약 3주 뒤인 유월절(유대교 명절)까지의 작전 계획을 수립해두고 있다. 이후 3주에 대한 더 구체적인 계획도 마련돼 있다”고 밝혔다.
이란도 미사일과 드론을 동원한 대규모 반격을 이어가고 있다. 사우디아라비아와 바레인은 15일 자국 영공으로 향한 발사체를 요격하고 있다고 밝혔다. 같은 날 이라크 치안 당국은 바그다드 국제공항이 로켓 공격을 받아 공항 보안요원과 직원, 기술자 등 5명이 다쳤다고 발표했다.
16일 새벽 4시쯤 UAE 두바이 국제공항 인근에서 드론 공격으로 연료 탱크에 화재가 발생해 항공 운항이 일시 중단되기도 했다. 앞서 이란은 미국이 하르그섬 공격에 UAE 항구와 부두를 사용했다며 UAE 내 항구와 미군 관련 시설을 타격하겠다고 경고했다. 이후 이란의 공격으로 UAE 푸자이라 항구에서의 선적 작업이 일시 중단됐다.
외교적 해법은 여전히 불투명하다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 16일 미국이 이란과 대화하고 있다고 소개하면서도 이란은 협상할 준비가 돼 있지 않다고 밝혔다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 CBS 인터뷰에서 “우리는 휴전이나 협상을 요청한 적이 없다”며 “이 전쟁은 트럼프 대통령과 미국이 선택한 것이며 우리는 계속해서 자위권을 행사할 것”이라고 주장했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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