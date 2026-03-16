시사 전체기사

李 “검찰개혁안은 당정협의안”… 與 강경파에 공개 경고

입력:2026-03-16 19:01
공유하기
글자 크기 조정

“과도한 선명성 경쟁, 반격 명분 줘”
강경파 수정 주장도 조목조목 반박


이재명 대통령이 당 강경파를 향해 “과도한 선명성 경쟁에 기득권 세력의 반격 명분을 줄 필요가 없다”며 검찰개혁안을 수용할 것을 요구했다. 여권 내 혼란을 더는 용납하지 않겠다는 공개 경고 성격이다.

이 대통령은 16일 엑스(X)에 올린 ‘검찰개혁에 대한 일각의 우려는 기우’ 글에서 “본질과 괴리된 과도한 선명성 경쟁과 긴요하지 않은 조치 때문에 해체돼야 할 기득권 세력이 반격의 명분과 재결집 기회를 가지게 할 필요가 없다”고 말했다. 그러면서 “정부안이 입법예고됐지만 당과 정부가 당정협의를 통해 수정안을 만들었고, 이를 여당 당론으로 채택한 바 정부안이 아니라 당정협의안”이라고 밝혔다. 이어 “필요하면 입법 과정에서 논의하고 수정하면 된다”면서도 “누군가의 선명성을 드러내거나 검찰개혁의 본질과 무관한 다른 목적에 의한 것이어서는 안 될 것”이라고 못 박았다. 여당 강경파의 수정 요구를 6·3 지방선거와 8월 전당대회를 위한 불필요한 선명성 경쟁으로 규정해 중단을 촉구한 것이다.

강경파 주장도 조목조목 반박했다. 이 대통령은 “위헌 논란 소지를 남겨 반격할 기회와 명분을 허용할 만큼 검찰총장 명칭을 공소청장으로 굳이 바꾸어야 할 이유를 납득하기 어렵다”면서 “검찰청을 공소청으로 바꾸었더니 이제 와서 검찰총장을 공소청장으로, 검사를 공소관으로 바꿔야 한다는 것은 과유불급”이라고 지적했다. 또 “검사 전원 해임 후 선별 재임용하는 부담을 떠안을 이유도 분명치 않다”고 덧붙였다.

보완수사권과 관련해선 “검찰의 수사권 제한도 중요하지만 경찰 등 수사기관의 사건 덮기에서 피해자를 보호하고 부패범죄자를 규제하는 것도 중요하다”며 “추후 형사소송법 개정 시 남용 가능성 등을 고려해 충분히 논의하기 바란다”고 말했다. “李, 檢개혁 정부안 당부…김어준 ‘객관 강박, 설득되고 싶다’” 기사를 공유한 이 대통령은 “정부안이란 기실 당정합의 수정안이고, 법안은 언제든 수정할 수 있는 것”이라며 “정부안 통과를 당부했다는 건 사실이 아니다”고도 했다.

최승욱 이동환 기자 applesu@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
트럼프 “함정 파견 기억”… 中엔 정상회담 연기 압박
유조선 1척 호위에 군함 2척 필요… “해협 장악 지상전 불가피”
[단독] ‘커터칼은 살인 도구인가’… 가덕도 테러 수사 쟁점으로
‘명심’ 업은 정원오에 與 너도나도 명심 마케팅
[단독] 합수본, ‘김건희 일가 공장 거래’ 신천지 자금 정황 확인
‘컷오프’ 김영환 충북지사 “잘못된 결정 바로 잡겠다”
‘모텔 연쇄 살인’ 추가 피해자 3명 더…1명 동일약물 검출
‘수개월간 노렸다’… 진천 단독주택 3인조 강도 쇠고랑
국민일보 신문구독