李 “검찰개혁안은 당정협의안”… 與 강경파에 공개 경고
“과도한 선명성 경쟁, 반격 명분 줘”
강경파 수정 주장도 조목조목 반박
이재명 대통령이 당 강경파를 향해 “과도한 선명성 경쟁에 기득권 세력의 반격 명분을 줄 필요가 없다”며 검찰개혁안을 수용할 것을 요구했다. 여권 내 혼란을 더는 용납하지 않겠다는 공개 경고 성격이다.
이 대통령은 16일 엑스(X)에 올린 ‘검찰개혁에 대한 일각의 우려는 기우’ 글에서 “본질과 괴리된 과도한 선명성 경쟁과 긴요하지 않은 조치 때문에 해체돼야 할 기득권 세력이 반격의 명분과 재결집 기회를 가지게 할 필요가 없다”고 말했다. 그러면서 “정부안이 입법예고됐지만 당과 정부가 당정협의를 통해 수정안을 만들었고, 이를 여당 당론으로 채택한 바 정부안이 아니라 당정협의안”이라고 밝혔다. 이어 “필요하면 입법 과정에서 논의하고 수정하면 된다”면서도 “누군가의 선명성을 드러내거나 검찰개혁의 본질과 무관한 다른 목적에 의한 것이어서는 안 될 것”이라고 못 박았다. 여당 강경파의 수정 요구를 6·3 지방선거와 8월 전당대회를 위한 불필요한 선명성 경쟁으로 규정해 중단을 촉구한 것이다.
강경파 주장도 조목조목 반박했다. 이 대통령은 “위헌 논란 소지를 남겨 반격할 기회와 명분을 허용할 만큼 검찰총장 명칭을 공소청장으로 굳이 바꾸어야 할 이유를 납득하기 어렵다”면서 “검찰청을 공소청으로 바꾸었더니 이제 와서 검찰총장을 공소청장으로, 검사를 공소관으로 바꿔야 한다는 것은 과유불급”이라고 지적했다. 또 “검사 전원 해임 후 선별 재임용하는 부담을 떠안을 이유도 분명치 않다”고 덧붙였다.
보완수사권과 관련해선 “검찰의 수사권 제한도 중요하지만 경찰 등 수사기관의 사건 덮기에서 피해자를 보호하고 부패범죄자를 규제하는 것도 중요하다”며 “추후 형사소송법 개정 시 남용 가능성 등을 고려해 충분히 논의하기 바란다”고 말했다. “李, 檢개혁 정부안 당부…김어준 ‘객관 강박, 설득되고 싶다’” 기사를 공유한 이 대통령은 “정부안이란 기실 당정합의 수정안이고, 법안은 언제든 수정할 수 있는 것”이라며 “정부안 통과를 당부했다는 건 사실이 아니다”고도 했다.
최승욱 이동환 기자 applesu@kmib.co.kr
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