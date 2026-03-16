현역 김영환 첫 컷오프… 부산시장도 밀어붙이다 파행

이정현 칼날에 지도부도 당황

컷오프설 박형준 “망나니 칼춤”

李 “장동혁 간섭 안한다 했다”



이정현 국민의힘 공천관리위원장이 16일 김영환 충북지사 공천배제(컷오프)를 시작으로 ‘뉴페이스’ 혁신 공천의 칼을 빼 들었다. 당장 박형준 부산시장에 대한 컷오프 주장이 나오면서 영남권 현역 단체장이나 출마를 선언한 중진 의원의 대거 물갈이 가능성이 대두된다. 컷오프 대상으로 지목된 이들은 “망나니 칼춤”이라며 반발했으나 이 위원장은 “국민 눈높이가 내 판단 기준”이라며 물러설 의사가 없음을 밝혔다.



이 위원장은 중앙당사에서 회의를 마친 뒤 “김 지사를 공천 대상에서 제외하고 기존 신청자 외에 추가 접수를 받아 최종 후보를 결정하기로 했다”며 “한 사람에 대한 평가 문제가 아니라 정치 변화의 문제”라고 밝혔다. 이 위원장이 장동혁 대표로부터 전권을 약속받고 복귀한 지 하루 만에 내려진 조치다. 현역 광역단체장 컷오프는 김 지사가 처음이다. 뒤이은 공관위 회의는 박 시장과 초선 주진우 의원이 입후보한 부산 공천을 두고 갈등을 빚다 파행됐다. 이 위원장이 박 시장을 컷오프시켜야 한다는 취지로 주장하자 일부 공관위원은 “절차적 정당성이 있어야 한다”며 반발한 것으로 전해졌다. 급기야 정희용 사무총장 등 일부 위원은 회의 도중 자리를 박차고 나왔다. 한 공관위원은 “이 위원장 등 몇 사람이 공천 학살을 자행하고 있다”고 주장했다.



정치권에선 현역·중진 컷오프 방침이 다른 지역까지 확대될 것이란 관측이 우세하다. 후보들은 수용할 수 없다는 입장이다. 김 지사는 통화에서 “현역 단체장을 자기 마음대로 컷오프할 권한이 어디 있는가. 법적으로 따져봐야 할 것”이라고 말했다. 박 시장은 “혁신 공천이라는 이름으로 당을 망하게 하는 행위이자 망나니 칼춤”이라고 직격했다. 주호영 의원도 “대구시장을 민주당에 상납하려고 작정한 것 같다”고 비판했다.



당 지도부도 당황한 기색이다. 송언석 원내대표는 “이기는 선거를 해야 하기 때문에 경선을 하는 것이 바람직하다”고 말했다. 정점식 정책위의장은 “공천의 생명은 결국 공정성이다. 당헌·당규상 기본 원칙은 경선”이라며 “결국 최고위 의결을 거쳐야 공천장이 나가는 것”이라고 강조했다. 이 위원장은 국민일보에 “장 대표는 ‘간섭 안 하겠다’고 딱 말했다”며 “누릴 권력은 다 누리고 매는 피하는가. 어떤 진통이 있든 나는 내 방식대로 보수를 살릴 것”이라고 밝혔다. 이어 “친한계든 뭐든 일절 따지지 않는다. 당을 살릴 경쟁력 있는 인사가 기준”이라고 덧붙였다.



정우진 박준상 최수진 기자 uzi@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 620 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 16일 김영환 충북지사 공천배제(컷오프)를 시작으로 ‘뉴페이스’ 혁신 공천의 칼을 빼 들었다. 당장 박형준 부산시장에 대한 컷오프 주장이 나오면서 영남권 현역 단체장이나 출마를 선언한 중진 의원의 대거 물갈이 가능성이 대두된다. 컷오프 대상으로 지목된 이들은 “망나니 칼춤”이라며 반발했으나 이 위원장은 “국민 눈높이가 내 판단 기준”이라며 물러설 의사가 없음을 밝혔다.이 위원장은 중앙당사에서 회의를 마친 뒤 “김 지사를 공천 대상에서 제외하고 기존 신청자 외에 추가 접수를 받아 최종 후보를 결정하기로 했다”며 “한 사람에 대한 평가 문제가 아니라 정치 변화의 문제”라고 밝혔다. 이 위원장이 장동혁 대표로부터 전권을 약속받고 복귀한 지 하루 만에 내려진 조치다. 현역 광역단체장 컷오프는 김 지사가 처음이다. 뒤이은 공관위 회의는 박 시장과 초선 주진우 의원이 입후보한 부산 공천을 두고 갈등을 빚다 파행됐다. 이 위원장이 박 시장을 컷오프시켜야 한다는 취지로 주장하자 일부 공관위원은 “절차적 정당성이 있어야 한다”며 반발한 것으로 전해졌다. 급기야 정희용 사무총장 등 일부 위원은 회의 도중 자리를 박차고 나왔다. 한 공관위원은 “이 위원장 등 몇 사람이 공천 학살을 자행하고 있다”고 주장했다.정치권에선 현역·중진 컷오프 방침이 다른 지역까지 확대될 것이란 관측이 우세하다. 후보들은 수용할 수 없다는 입장이다. 김 지사는 통화에서 “현역 단체장을 자기 마음대로 컷오프할 권한이 어디 있는가. 법적으로 따져봐야 할 것”이라고 말했다. 박 시장은 “혁신 공천이라는 이름으로 당을 망하게 하는 행위이자 망나니 칼춤”이라고 직격했다. 주호영 의원도 “대구시장을 민주당에 상납하려고 작정한 것 같다”고 비판했다.당 지도부도 당황한 기색이다. 송언석 원내대표는 “이기는 선거를 해야 하기 때문에 경선을 하는 것이 바람직하다”고 말했다. 정점식 정책위의장은 “공천의 생명은 결국 공정성이다. 당헌·당규상 기본 원칙은 경선”이라며 “결국 최고위 의결을 거쳐야 공천장이 나가는 것”이라고 강조했다. 이 위원장은 국민일보에 “장 대표는 ‘간섭 안 하겠다’고 딱 말했다”며 “누릴 권력은 다 누리고 매는 피하는가. 어떤 진통이 있든 나는 내 방식대로 보수를 살릴 것”이라고 밝혔다. 이어 “친한계든 뭐든 일절 따지지 않는다. 당을 살릴 경쟁력 있는 인사가 기준”이라고 덧붙였다.정우진 박준상 최수진 기자 uzi@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지