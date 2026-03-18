‘출시 D-2’ 펄어비스 ‘붉은사막’ 흥행 청신호
서구권 미디어 초기 반응 ‘호평’
올해 국내 게임 산업계 최고 기대작으로 평가받는 ‘붉은사막’이 마침내 베일을 벗는다.
17일 업계에 따르면 펄어비스의 차세대 오픈월드 액션 어드벤처 ‘붉은사막’이 오는 20일 전 세계에 동시 출시한다. 7년에 걸친 장기 개발과 수차례의 출시 연기 끝에 등장하는 이번 신작은 국내 게임사가 북미와 유럽의 콘솔 시장에서 주류로 안착할 수 있을지를 가늠하는 중대한 시험대가 될 전망이다. 업계는 붉은사막의 성적에 따라 한국형 AAA급 게임이 글로벌 시장에서 발휘할 수 있는 실질적인 체급과 경쟁력의 지표가 구체화할 것으로 내다보고 있다.
증권가와 시장의 기대감은 최고조에 달해 있다. 붉은사막이 펄어비스의 실적 반등을 견인할 핵심 동력이 될 것이라는 평가가 지배적이다. 펄어비스의 주가는 출시 기대감이 반영되며 16일 종가 기준 6만8500원까지 치솟았다. 이는 1년 전과 비교해 약 2.4배 급등한 수치다. 글로벌 게임 플랫폼 ‘스팀’에서는 위시리스트 300만 건을 돌파하고 한국 3위, 미국 5위 등 주요국 예약 판매 상위권에 이름을 올리며 흥행 청신호를 밝히고 있다.
서구권 시장의 초기 반응도 긍정적이다. 해외 미디어와 인플루언서들은 자체 개발 엔진인 ‘블랙스페이스 엔진’이 구현한 압도적인 시각적 완성도를 가장 큰 강점으로 꼽는다. IGN 등 주요 외신은 실사에 가까운 그래픽과 높은 자유도의 전투 시스템, 화려한 액션 연출에 대해 호평을 내놓았다. 특히 확률형 아이템을 배제한 패키지 위주의 수익 모델과 방대한 오픈월드 콘텐츠는 북미와 유럽 게이머들의 취향을 저격하는 주된 요소로 평가받는다.
관건은 최적화와 기술적 완성도다. 150GB에 달하는 막대한 용량과 높은 하드웨어 사양을 요구하는 만큼, 다양한 기기 환경에서 안정적인 프레임을 유지하며 끊김이 없는 플레이를 제공할 수 있을지가 시장 안착의 최대 변수다. 특히 일부 시연 과정에서 제기된 복잡한 조작 체계와 다소 난해한 퍼즐 요소는 대중적인 몰입을 저해할 수 있다는 우려를 낳고 있다. 장기 개발 기간 중 수차례 수정 과정을 거친 만큼, 초기 빌드에서 발생할 수 있는 버그를 최소화하고 기술적 완성도에 대한 시장의 의구심을 해소하는 것이 펄어비스의 최대 당면 과제다.
이다니엘 기자
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