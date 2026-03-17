한화, 7년 만에 KAI 지분 재매입… ‘한국판 스페이스X’ 속도
지분 4.99% 확보… 4대 주주로
방산·항공·우주산업 협력 강화
한화그룹이 한국항공우주산업(KAI) 지분 4.99%를 확보하며 KAI의 4대 주주가 됐다. 7년 만에 KAI 지분 재매입에 나선 것으로, 방산·우주항공 사업 강화 차원으로 풀이된다. 한화그룹이 방산·항공·우주 산업을 아우르는 ‘한국판 스페이스X’ 구상에 속도를 내고 있다는 관측이 나온다.
한화에어로스페이스는 16일 공시한 사업보고서에서 한화그룹 연결회사들이 KAI 보통주 486만4000주를 보유하고 있다고 밝혔다. 이는 KAI 지분 4.99%에 해당한다. 한화에어로스페이스와 한화시스템, 한화의 미국 자회사 등이 보유한 KAI 지분을 모두 합한 것이다.
한화그룹 계열사가 KAI 지분을 매입한 건 약 7년 만의 일이다. 앞서 한화에어로스페이스는 2018년 KAI 지분 5.99%를 전량 매각한 바 있다. 당시 한화에어로스페이스 측은 초기 투자 비용이 많이 드는 항공기 엔진 관련 국제 개발 공동 사업을 진행하고 있기 때문이라고 매각 배경을 설명했다.
한화가 다시 대규모 지분 매입에 나선 이유는 방산·항공 분야에서 협력 체계를 더욱 공고히 하기 위한 것으로 풀이된다. 한화에어로스페이스는 항공 엔진, 항공전자, 레이더, 우주 발사체 등의 핵심부품 분야에서, KAI는 전투기·헬기·무인기 등 항공기 체계에서 경쟁력을 보유하고 있다. 업계 관계자는 “통상 체계 업체가 해외 고객과 계약을 하면 부품 기업이 공급망에 참여하는 구조”라며 “두 업체가 긴밀한 협력 관계를 구축해 글로벌 수출을 확대하겠다는 전략”이라고 말했다.
중장기적으로는 한화가 미래 먹거리로 낙점한 미래 우주 사업 분야에서의 협력 확대를 기대하고 있다. 한화그룹은 2021년 각 계열사에 흩어져있던 핵심 우주산업 기술을 모아 ‘스페이스 허브’를 출범시켰고, ‘발사체-위성 제조-영상 판매’로 이어지는 수직 계열화를 구축해 왔다. 앞서 김승연 회장은 올해 새해 첫 현장 경영 행보로 제주도 한화시스템 제주우주센터를 방문, 방명록에 “어려워도 반드시 가야 할 길을 가는 것, 그것이 한화의 사명입니다”라는 글을 남기기도 했다.
KAI는 차세대 중형위성 개발·양산을 주도하며 핵심부품 및 탑재체 기술 자립화에 성공했다. 또 정지궤도복합위성과 다목적실용위성 본체 및 시스템 개발 사업도 진행 중이다.
업계 관계자는 “양측의 공조 관계를 보다 안정적이고 지속적인 구조로 발전시키기 위해 지분 투자에 나선 것으로 보인다”며 “미래 우주 사업 공략 측면에서도 시너지를 낼 수 있을 것”이라고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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