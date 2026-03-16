실업자 30대 김개발씨의 ‘코딩 인플루언서’ 전직기
[2036년 당신의 직업은 안전합니까?] 2036년 가상 시나리오
2036년 3월 8일 밤 10시 13분. 엑스(X·옛 트위터) 실시간 트렌드에는 ‘연봉 2억’ ‘코딩’이 상위권 검색어에 올랐다. 발단은 한 게시글이었다.
[나강남 @gangnamsalja·22시
급구: AI 기획자(구 개발자) 모십니다. 코딩 인플루언서 우대. 연봉 2억+α. 단, 코딩만 할 줄 아는 분은 사절.]
지난주 해고 통보를 받은 10년 차 프로그래머 김개발(39)은 눈을 질끈 감았다. 나강남. 익숙한 이름이었다. 대학 시절 코드 하나 스스로 못 짜서 자신에게 밥을 사며 과제를 전부 베껴가던 모습이 떠올랐다. 김개발은 당시 나강남을 대놓고 비웃었다.
김개발은 탁월한 코딩 실력 하나로 ‘신의 직장’이라 불리던 국책 금융기관 IT 부서에 입사했다. 선배들은 말했다. “여긴 국가 보안망이라 AI 절대 못 들어와. 넌 정년까지 얌전히 코딩만 잘하면 된다.” 그러나 정부가 ‘AI 혁신행정’을 선포하며 국가 보안을 위해 막아둔 망을 푼 순간 반전이 일어났다. 폐쇄망 안에서 수동 점검을 하던 김개발의 업무는 사라졌다. 그는 하루아침에 책상을 빼야 했다.
해고보다 비참한 건 고용센터지부의 통보였다.
[안내] 귀하의 직무 ‘소프트웨어 개발자·코더(Coder)’는 지난해 고용노동부 직업 개편에 따라 자동화 대체 직군으로 분류됐습니다. 이에 따라 실업급여 지급액이 70% 삭감됩니다.
국내 굴지의 기업들이 신입 개발자 공채를 폐지한 세상에서 김개발에게 남은 구명줄은 나강남의 공고뿐이었다. 그는 휴대폰 연락처에서 나강남 이름을 뒤적였다.
같은 시각, 나강남은 엑스 게시글 몇 개로 대한민국 부동산 시장을 뒤흔들고 있었다. 팔로어 180만명을 거느린 1인 개발자 나강남은 더 이상 자신을 ‘개발자’로 부르지 않았다. 질문을 던지고, 솔루션을 도출하는 ‘기획자’로 소개했다. 그는 국토교통부 데이터는 물론 실시간 학군 입지, 대출금리, 커뮤니티 언어 감성 분석까지 전부 결합해 ‘맞춤형 생애주기 부동산 보고서’를 제작하는 것으로 유명해졌다.
나강남은 코드를 직접 작성하지 않았다. 대신 ‘클로드 10.0’에 이렇게 말했다. “강남 3구 최근 10년간 거래 패턴에서 전세가율 60% 붕괴·회복 구간 비교해줘. 학군 변수 가중치 1.3 적용.” 정확히 1분 뒤 대시보드에는 그래프와 해석 문장 초안이 완성됐다. 그는 즉시 엑스에 예고성 게시글을 올렸다. “50억원으로 강남 입성할 수 있는 마지막 기회입니다. 앞으로 10년 뒤 후회 안 할 자신 있나요?”
나강남과 같은 부류는 많았다. 정치권 킹메이커라 불리는 ‘나여의도’는 소셜미디어 키워드 분석을 실시간 단위로 예측하며 여론조사 기관을 차례로 파산시켰다. 서초동 고인물 ‘나판사’는 역대 판례 50만건과 실시간 커뮤니티 분노지수를 결합해 ‘형량 감경 로직’을 판매했다. 신종 직업 ‘코딩 인플루언서’로 분류되는 이들은 그야말로 세상을 움직이는 자들이었다.
김개발은 비집고 나오는 자존심을 억누르며 신논현 인근 나강남의 사무실 초인종을 눌렀다.
※ 이 기사는 국내외 현직 개발자 10명을 인터뷰한 내용을 바탕으로 지금으로부터 10년 뒤인 2036년 개발자의 모습을 소설로 재구성한 내용을 담고 있습니다. 시나리오 전문은 아래 QR코드로 확인할 수 있습니다.
테크이슈팀=심희정 양한주 김혜지 기자 simcity@kmib.co.kr
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