1심 판사도 법왜곡죄 고소당해… 판결 불복 우려 현실화
‘쌍용차 먹튀 사건’ 주주들 고소
이른바 ‘쌍용차 먹튀 의혹’을 받는 강영권 전 에디슨모터스 회장에게 일부 무죄를 선고한 판사가 법왜곡죄로 고소당한 것으로 확인됐다. 판결에 불복해 일선 형사 법관을 법왜곡죄로 고소하는 사례가 현실화된 것이다. 법원행정처는 태스크포스(TF)를 꾸려 대응에 나섰다.
16일 법조계에 따르면 스마트솔루션즈(전 에디슨EV) 주주연대 총괄대표 A씨는 지난 14일 강 전 회장 1심 재판을 담당했던 김상연 부장판사를 법왜곡죄로 처벌해 달라는 취지의 고소장을 국민신문고를 통해 고위공직자범죄수사처(공수처)에 제출했다.
A씨는 김 부장판사가 강 전 회장의 입찰방해 및 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의에 무죄를 선고한 것이 법왜곡죄에 해당한다고 주장했다. 그는 국민일보에 “재판장은 강 전 회장 등이 대규모 자금조달 능력과 의사가 없었음을 판결문에서 스스로 인정해 놓고도 특경가법상 배임과 입찰방해 혐의에 무죄를 선고하는 논리적 모순을 범했다”고 밝혔다. 이어 “허위 외관 형성을 인지하고도 결과적으로 면죄부를 준 1심 재판부의 판단은 법왜곡죄 중 ‘사실관계를 왜곡한 경우’ 및 ‘적용해야 함이 분명한 법령을 왜곡해 적용한 경우’에 부합한다”고 밝혔다. 그는 고소장에서도 같은 취지로 주장했다.
김 부장판사가 재판장이었던 서울남부지법 형사13부는 지난달 3일 자본시장법 위반 등 혐의로 기소된 강 전 회장에게 징역 3년과 벌금 5억원을 선고했다. 강 전 회장은 2021년 5월부터 2022년 3월 사이 쌍용차 인수를 추진한다는 호재와 허위 공시로 에디슨EV 주가를 띄워 부당이득을 취한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 다만 특경가법상 배임과 입찰방해 혐의는 무죄 판단이 내려졌다. 김 부장판사는 지난 2월 법관 정기인사 때 서울동부지법 민사14부로 이동했다.
법관들이 판결에 불복한 사건 당사자의 법왜곡죄 고소·고발에 노출될 것이란 우려가 현실화하면서 사법부도 ‘형사재판 보호·지원 TF’를 구성하고 대응에 나섰다. 기우종 법원행정처 차장은 이날 법원 내부망 코트넷에 지난 12~13일 비공개로 열린 전국법원장 간담회 결과를 공유하며 “제도 정비, 예산 확보 등을 통해 법관이 형사사법 절차에서 법과 양심에 따라 의연하게 재판에 임할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.
법왜곡죄 수사 주체이자 동시에 적용 대상이기도 한 경찰도 대응책을 마련하고 있다. 판·검사 대상 법왜곡죄 고소·고발 사건은 관할 경찰서가 아닌 시·도경찰청에서 수사하기로 지침을 정하고, 법왜곡죄 구성 요건을 정리한 자료도 시·도청에 전달한 것으로 전해졌다.
성윤수 조민아 기자 tigris@kmib.co.kr
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