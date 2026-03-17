신세계, 美 AI회사와 국내 최대 데이터센터 건립 추진
리플렉션AI와 MOU 협약식
정용진 회장·러트닉 美상무 참석
미국 ‘AI 수출 프로그램’ 첫 사례
신세계그룹이 미국 인공지능(AI) 기업 리플렉션 AI와 손잡고 국내 최대 규모의 AI 데이터센터 구축을 추진한다. 미국 정부가 추진하는 ‘AI 수출 프로그램’을 통한 첫 협력 사례라는 점에서도 주목된다.
신세계그룹은 16일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 리플렉션 AI와 ‘한국 소버린 AI 팩토리 건립을 위한 전략적 파트너십’ 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 소버린 AI는 국가가 자국 데이터와 AI 인프라를 독자적으로 통제하는 체계를 의미한다. 외부 클라우드 의존도를 낮추고 보안과 기술 주권을 강화하는 개념이다.
협약식은 미국 상무부가 AI 수출 프로그램 운영을 위해 이날 개소한 ‘내셔널 AI 센터(National AI Center)’에서 열렸다. 정용진 신세계그룹 회장과 미샤 라스킨 리플렉션 AI 최고경영자(CEO)가 참석했으며 하워드 러트닉 미국 상무부 장관도 자리해 협력 사업에 대한 지원 의사를 밝혔다.
양사는 한국에 전력 용량 250㎿ 규모의 AI 데이터센터 구축을 추진한다. 이는 현재 국내에 구축됐거나 추진 중인 AI 데이터센터 가운데 가장 큰 수준이다. 초기 설비 구축 이후 수요와 기술 발전 상황에 맞춰 전력 용량을 단계적으로 확대해 나간다. 구축 지역은 아직 정해지지 않았으며 향후 사업 구체화 과정에서 논의될 전망이다.
리플렉션 AI는 구글 딥마인드 출신 개발자들이 2024년 설립한 AI 스타트업으로 사용자가 구조를 변경하고 데이터를 독립적으로 관리할 수 있는 ‘오픈 웨이트(open-weight) AI 모델’ 개발 기업으로 평가된다. 지난해 기업가치 약 80억 달러(약 12조원)를 인정받으며 엔비디아 등으로부터 약 20억 달러(약 3조원)의 투자를 유치했다. 특히 엔비디아와의 협력 관계를 바탕으로 데이터센터 구축에 필요한 그래픽처리장치(GPU) 확보 역량을 갖춘 것으로 알려졌다. GPU는 AI 모델 학습과 연산에 필수적인 핵심 설비로 대규모 AI 데이터센터 구축을 좌우하는 요소다.
이번 협력은 미국 정부가 추진하는 ‘AI 수출 프로그램’을 통한 첫 사례이기도 하다. 이 프로그램은 미국 AI 기업이 데이터센터와 AI 서비스 등을 포함한 인공지능 생태계를 동맹국에 구축하도록 지원하는 정책이다. 업계에서는 AI 기술을 실제 소비와 구매 영역에 적용해 수익 모델을 빠르게 구현할 수 있다는 점에서 유통 기업과의 협력이 추진된 것으로 보고 있다. 이번 프로젝트는 정용진 신세계그룹 회장이 지난해 12월 미국을 방문해 러트닉 미 상무장관 등이 참석한 행사에서 AI 협력 방안을 논의한 이후 구체화됐을 가능성도 제기된다.
신세계는 데이터센터 구축을 계기로 AI를 새로운 성장 동력으로 삼겠다는 전략이다. 유통 사업을 통해 축적한 고객 데이터와 AI 기술을 결합해 상품 추천부터 결제·배송까지 수행하는 ‘AI 에이전트’ 기반 커머스 서비스를 구현한다는 구상이다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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