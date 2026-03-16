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2차 특검, ‘관저 이전 특혜 의혹’ 윤한홍 압수수색

입력:2026-03-16 18:37
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국회 사무실 등 출범 후 첫 강제수사
관저 공사업체 선정 과정 개입 의심

윤석열 전 대통령과 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 2차 종합특검팀이 16일 윤 전 대통령의 ‘관저 이전 의혹’과 관련해 윤한홍 국민의힘 의원의 서울 강남구 자택을 압수수색하면서 디지털 증거물 봉인지를 작성하고 있다. 연합뉴스

윤석열 전 대통령과 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 2차 종합특검이 ‘대통령 관저 이전 특혜 의혹’과 관련해 윤한홍 국민의힘 의원을 압수수색했다. 지난달 25일 특검이 출범한 이후 첫 강제수사다. 윤 의원은 2022년 대선 직후 대통령직인수위원회의 청와대이전태스크포스(TF) 팀장이었다. 특검은 당시 관저 이전 업체를 선정하는 과정에 그의 개입이 있었다고 의심하고 있다.

김지미 특검보는 16일 브리핑에서 “관저 이전과 관련해 직권남용권리행사방해 혐의 피의자인 윤 의원의 자택 등 복수의 장소에 대해 압수수색영장 집행에 착수했다”고 밝혔다. 압수수색 대상에는 그의 서울 강남구 자택과 여의도 국회 의원회관 사무실, 경남 창원 지역구 사무실이 포함됐다.

‘관저 이전 특혜 의혹’은 2022년 윤 전 대통령 당선 이후 관저를 용산구 한남동으로 옮기는 과정에 김 여사가 개입해 자신과 친분이 있는 인테리어 업체 ‘21그램’에 특혜를 줬다는 것이 골자다. 당시 21그램은 종합건설업 면허가 없음에도 수의계약을 통해 대통령실과 관저 이전·증축 공사를 맡았다. 21그램이 김 여사의 코바나컨텐츠 전시를 후원하고 코바나컨텐츠의 사무실 시공을 맡은 전력이 드러나며 김 여사가 계약에 개입했다는 의혹이 일었다.

특검은 윤 의원이 대통령직인수위원회의 관저 이전 업무에 김 여사가 개입하는 통로 역할을 했다고 의심한다. 앞서 김건희 특검은 2022년 4월 윤 의원이 인수위 청와대이전TF 팀장을 맡으며 TF 1분과장이었던 김오진 전 국토교통부 차관에게 ‘김 여사가 고른 업체이니 21그램이 대통령 관저 공사를 도맡아 할 수 있도록 하라’고 지시한 정황을 확인했다. 처음에는 다른 업체가 공사를 맡기로 했으나 그해 5월 21그램으로 업체가 변경됐다.

김건희 특검은 지난해 12월 김 전 차관과 TF 소속 황모 전 대통령비서실 행정관을 직권남용권리행사방해와 직무유기, 허위공문서작성 등 혐의로 구속 기소했다. 다만 윤 의원에 대해서는 수사 기간 부족 등을 이유로 기소하지 않고 사건을 경찰청 국가수사본부로 이첩했다.

이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr

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