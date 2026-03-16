휘발유·경유값 떨어지긴 했는데… 주유소 판매가 인하 갈수록 둔화
비싼 재고 탓… 정부, 속도 강조
석유 최고가격제 시행 나흘째인 16일 전국 주유소 판매가격과 정유사 공급가격의 차이가 ℓ당 100원 선으로 수렴하고 있다. 정부의 계속된 인하 압박에 휘발유와 경유 모두 1830원 선까지 떨어졌지만 가격 인하 폭은 점차 둔화하는 모습이다. 김정관 산업통상부 장관은 “정유사 공급가격 인하가 주유소 소비자가격에 반영되는 속도가 느린 것 같다”며 업계의 가격 안정 노력을 촉구했다.
한국석유공사 오피넷에 공시된 이날 오후 3시 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1834.2원으로 전날보다 5.9원 내렸다. 같은 시간 경유 가격도 7.5원 내린 1833.7원으로 집계됐다. 지난 5일 이후 10일 만에 처음으로 경유 가격이 휘발유값 아래로 내려왔다. 서울도 이날 주유소 평균 휘발유 판매가격이 ℓ당 1859.1원으로, 경유 가격(1847.7원)을 소폭 웃돌았다.
통상 경유는 휘발유보다 100원 안팎 저렴하게 판매됐다. 그러나 지난달 28일 미국·이스라엘과 이란의 무력충돌 이후 국제 경유 시세가 치솟으며 휘발유 가격을 추월하는 상황이 이어져 왔다. 이에 정부는 13일자로 정유사의 주유소 공급 최고가격을 휘발유 1724원, 경유 1713원으로 통제하면서 두 유종 간 주유소 소매가격 차이도 좁혀진 것으로 풀이된다.
다만 정부는 주유소 판매가격 인하 폭은 더 확대돼야 한다고 본다. 한국석유공사에 따르면 이란 사태 이전인 지난달 2~4주차 주유소 판매가격과 정유사 공급가격 차이는 휘발유가 ℓ당 60~80원, 경유는 50~60원 수준이었다. 현재 100원대 격차는 과도하다는 게 정부 시각이다. 반면 주유소업계는 지난주까지 들여온 휘발유 1830원, 경유 1930원대 ‘비싼 재고’가 남아 있어 시간이 더 필요하다는 입장이다.
정부는 석유 공급가 인하분이 주유소 판매가에 반영되는지 점검을 강화한다는 방침이다. 김 장관은 이날 오전 충북 청주시 한 알뜰주유소를 방문해 “재고가 소진되면 이전보다 저렴한 가격으로 주유소 탱크를 채우는 만큼 소비자가격이 낮아지는 건 당연하다”며 “소비자들이 최고가격제 효과를 체감하도록 모든 역량을 총동원할 것”이라고 했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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